Sabah’tan al haberi: AKP, Suriyelilerin dönüşü için iki aşamalı planı hazırlamış

Suriyeli sığınmacılar için hükümetin iki aşamalı planı devreye aldığı iddia ediliyor.

Plan çerçevesinde önce Suriyelilere yeni yerleşim yerleri kurulacak ardından yoğun olarak yaşadıkları illerden başlayarak geri dönüşleri teşvik edilecek.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye bugüne kadar Suriye’de 67 bin civarında ev inşa edip sığınmacıları buralara yerleştirdi. En son İdlib’deki konut teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 milyon Suriyeliyi geri göndermek için plan hazırladıklarını açıkladı.

Sabah’ta yer alan habere göre yeni evlerin inşası için öncelik Azez, Cerablus, ElBab, TelAbyad ve Resulayn gibi ‘siyasi ve askeri istikrar‘ın güvencede tutulduğu alanlarda. Söz konusu bölgelerde ayrıca okul, hastane, cami gibi yapıları da Türkiye yapacak.

Hükümet, Suriye’de mevcut koşulları sağladıktan sonraysa ilk olarak Ankara İstanbul, Konya, Adana ve Gaziantep’teki Suriyelilerin kapılarını çalmayı planlıyor. Dönüşte ‘gönüllülük‘ esas.

Haberde ayrıca evler için ulusal ve uluslararası fonlardan destek isteneceği belirtildi.