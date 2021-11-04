Akşam Postası / 4 Kasım 2021

Kulis: Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası bürokraside direnç başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik çağrısının yankıları sürüyor.

Çilem Doğan’ın 15 yıllık cezası onandı: Hapse girecek

Şiddet gördüğü eşi Hasan Karabulut’u öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın cezası onandı.

MB, TÜİK’in yüzde 20’ye dayanan enflasyonu için ne söyledi?

Merkez Bankası (MB) ekim ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde enflasyona en belirgin katkının enerji ve tütün ürünlerinden geldiğini aktardı. MB’ye göre ayrıca bazı çekirdek göstergelerde yakın dönem eğiliminde yavaşlama olsa da seviye hala yüksek.

Sanayi bakanından ‘doğalgaz’ çıkışı: Yüzde 48’lik zammı ben destekledim

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Mustafa Varank, sanayide kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 48 zammı desteklediğini söyledi.

Başak Demirtaş’tan ‘beş yılın muhasebesi’: Ne seslerini ne de güçlerini bastırabildiler

Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun beşinci yılında yayınladığı mesajında “Yaptıklarına değdiğini düşünüyorlar mı” diye sordu.

Anket: Her 10 kişiden sekizi bu kış ısınma sorunu yaşayacak

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre her 10 katılımcıdan sekizi bu kış ısınma sorunu yaşayacağını söyledi.

Demirtaş: Tasfiye etmek istedikleri parti, iktidarı tasfiye etme noktasına geldi

Tutukluluğunun beşinci yılında açıklama yapan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş “Halkın desteği ve dışarıdaki arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla HDP’yi büyüttük. Tasfiye etmek istedikleri parti, şimdi AKP-MHP iktidarını tasfiye etme noktasına geldi” dedi. Demirtaş ”Böylesi kritik geçiş dönemlerinde her türlü provokasyon yaşanabilir” uyarısını yaptı.

AYM’den Gülmen ve Özakça’ya ret

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda isimleri açlık grevleriyle duyulan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın başvurularını reddetti.

Tapu ve Kadastro, ‘Sadakatsiz’ dizisini şikayet etti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ‘Sadakatsiz’ dizisindeki bir sahnede ‘kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığı’ gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvururken, tapu çalışanların bağlı olduğu Bayındır Memur-Sen de başsavcılığa suç duyurusu bulundu.

HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90’a yakın önlüyor

HPV (human papilloma virüsü) aşısının rahim ağzı kanserini yüzde 90’a yakın önlediği ilk kez gerçek yaşam verileriyle ortaya kondu.

Galatasaray’la TFF arasında ‘tam kapasite’ atışması

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Galatasaray ve Lokomotiv Moskova maçında kapasiteye uyulmaması durumunda ‘ceza verme yetkisinin UEFA’ya ait olduğuna’ dair açıklamasının ‘sorumluluktan kurtulmaya yönelik’ olduğunu kaydetti.

Döviz büroları kepenk indirdi

Döviz büroları, zorunlu sermaye miktarlarındaki yüksek artış ve her türlü döviz işlemi sırasında kimlik tespiti zorunluluğu gibi hükümler içeren düzenlemeyi protesto etmek için kepenk indirdi.

Prof. Müftüoğlu: Durumumuz tek kelimeyle ‘iyi’, iki kelimeyle ‘iyi değil’

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Covid-19’la mücadelede gelinen noktayı eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e atıf yaparak “Durumumuz tek kelimeyle ‘iyi’, iki kelimeyle ifade edilecek olursa ‘iyi değil’dir” sözleriyle değerlendirdi.

Moody’s, Türkiye için büyüme tahminini revize etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 2021 yılı için yüzde 6’dan yüzde 9’a çıkardı.

Covid-19 ilacına ilk onay

ABD merkezli ilaç devi Merck’in Covid-19’un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan ilacına ilk kullanım onayı Britanya’dan geldi.

Şehir hastanelerinde şirketlere doğalgaz kıyağı: Uyarı alan bakanlık oralı olmamış

Bazı şehir hastanelerinde, işletici şirketlerin gelir elde ettiği ticari alanların doğalgaz faturalarını Sağlık Bakanlığı’nın ödediği ortaya çıktı.

2,5 yıldır kurulamadı: ABD yine çalışma grubu teklif etmiş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin teklifi üzerine ABD ile YPG, ‘FETÖ’ ve S-400 konularının ele alınacağı bir çalışma grubu kurulacağını söyledi.

Avrupa’da vakalar rekor seviyede: Şubata kadar yarım milyon can kaybı olabilir

Avrupa’nın birçok ülkesinde Covid-19 vakaları rekor seviyelerde artarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa direktörü yeni dalgayı ‘endişe verici’ olarak tanımladı.

Türkiye’deki oyun endüstrisi pazarı 1,5 milyar doları aştı

Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Başkanı Tansu Kendirli, Türkiye’deki oyun endüstrisi pazarının 1,5 milyar doları aştığını söyledi.

Mastürbasyonun yararlarına böyle dikkat çekildi: Kendinize bir el atın

Avustralya’nın Queensland eyaletinde sağlık yetkilileri sosyal medyadan yaptığı paylaşımla insanları mastürbasyona ‘davet etti.’