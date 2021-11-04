Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 29 bin 482 vaka, 228 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 482 vaka, 228 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 362 bin 832 Covid-19 testi yapıldı, 34 bin 743 kişi iyileşti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece yüzde 59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gereklidir.”

SON HABERLER

Ruhlara dijital ayar

Yirmi yıl önce Psikiyatrist David Sommers tarafından başlatılan uzaktan danışmanlığın popülaritesi ve etkinliği kişisel bilgisayar ve internet kullanımı yaygınlaştıkça artıyor.

Yoksulluk bir ‘rejim’ sorunu mu?

Yoksulluk, kötü ekonomi yönetiminin sonucu değil sadece; rejim, yoksulluk üretiyor. Özgürlük ve hukuk olmadan refahın da olmayacağını bilelim.