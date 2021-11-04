Galatasaray’la TFF arasında ‘tam kapasite’ atışması

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Galatasaray ve Lokomotiv Moskova maçında kapasiteye uyulmaması durumunda ‘ceza verme yetkisinin UEFA’ya ait olduğuna’ dair açıklamasının ‘sorumluluktan kurtulmaya yönelik’ olduğunu kaydetti.

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TFF, stadyumlara 9 Kasım tarihinden itibaren yüzde 100 kapasiteyle seyirci alınmasına karar vermişti.

Ancak Galatasaray’ın bugün oynanacak maç için dün yaptığı özel başvuru dün TFF tarafından reddedilmişti.

Bunu üzerine, başvurusu reddedilen Galatasaray maçta herhangi bir seyirci kısıtlamasına gidilmeceğini duyurmuştu.

TFF’nin bugünkü açıklamasında şunlar kaydedildi: “Söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir.”

Galatasaray’ın açıklamasında ise ‘belirleyici olanın TFF’nin regülasyon ve kapasite kararı olduğu’ vurgulanarak şunlar aktarıldı: “Bir UEFA müsabakası ile ilgili disiplin cezası verme yetkisi UEFA’dadır. UEFA, stadyum kapasitesi aşımı konusunda disiplin sürecini işletirken, UEFA’nın Oyuna Dönüş Protokolü’nün Seyirci Kabulü Başlıklı 13’üncü Maddesi hükümlerine göre, ‘UEFA maçlarında stadyumlara taraftar alınması ve maksimum taraftar limiti, ulusal/yerel yönetimlerin kararıdır’ demektedir. Yani UEFA, stadyum kapasitesi aşımı nedeniyle bir disiplin cezası verecekse, yerel federasyon ve yerel yönetimlere stadyum kapasitesi ile ilgili durumu ve regülasyonu sorar.

Hal böyle iken UEFA, TFF’ye kapasite ile ilgili kararı ve regülasyona ilişkin son durumu soracak ve ona göre karar verecektir. Kararı verecek olan UEFA, belirleyici olan TFF’nin regülasyon ve kapasite kararı olacaktır. Yani kapasite artırma talebimiz TFF tarafından kabul görseydi, UEFA tarafından konuya ilişkin hiç bir aksiyon alınmayacak ve disiplin mekanizması işletilmeyecekti. İşbu hukuki gerçek karşısında TFF’nin bugünkü açıklaması, sorumluluktan kurtulmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.”