Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çilem Doğan’ın 15 yıllık cezası onandı: Hapse girecek

Şiddet gördüğü eşi Hasan Karabulut’u öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın cezası onandı.

Fotoğraf: Arşiv

Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği bir çocuğunun babası Hasan Karabulut’u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015’te tabancayla vurarak öldürmüştü.


Ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Doğan, ‘haksız tahrik’ve ‘iyi hal’ indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay tarafından cezası kesinleştirilene kadar 50 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı. Öldürdüğü eşinin ailesiyse karara itiraz etmiş, mahkeme ise bu itirazı reddetmişti.

Medyascope’tan Özgür Özdemir’in haberine göre Yargıtay, Doğan’ın cezasını onadı. Bu kararın ardından, Eylül 2016’da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Doğan bir kez daha hapse girecek.

Çilem Doğan’ın tahliyesine itiraz reddedildi

Çilem Doğan: Biz kadınlar birbirimizi iyi anlıyoruz, çektiğimiz acı aynı

Çilem Doğan, kefalet şartıyla tahliye edildi

Çilem Doğan’a meşru müdafaa ‘çok görüldü’, 15 yıl hapis cezası verildi

Kadına meşru müdafaa hakkı yok: Çilem Doğan için 24 yıla kadar hapis istendi

‘Hep mi kadınlar ölecek’ diyen Çilem Doğan’ın tahliye talebine mahkemeden ret

‘Hep mi kadınlar ölecek’ diyen Çilem Doğan’dan 8 Mart mektubu: Yalnız olmadığımı biliyorum

‘Hep mi kadınlar ölecek’ diyen Çilem Doğan’dan mektup: Kadın isterse kendini doğurabilir

Kendisini döven eşini öldüren Doğan: O silah patlamasaydı oradan sağ çıkamazdım

SON HABERLER

Demokrasiyi dilinden düşürmeyenler, demokrat mı?

Demokrasi vaadinin ışıltısı gözlerimizi almamalı, onu vadetmeyen bir iktidar olmadı bu memleketin tarihinde! Muhalifin derdini, niyetini, sınırlarını, samimiyetini, ufkunu anlamaya çalışmalıyız. 

Millet ittifakında sorun mu var?

Kendi partisi için iktidar hayali gören, gönlündeki kişinin cumhurbaşkanı olup ülkeyi yönetmesi hayalini kuran herkesin ülkenin yararı için bu heveslerini 2023 sonrasına ertelemesinde yarar olduğu kanaatindeyim. 