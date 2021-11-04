Çilem Doğan’ın 15 yıllık cezası onandı: Hapse girecek

Şiddet gördüğü eşi Hasan Karabulut’u öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın cezası onandı.

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Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği bir çocuğunun babası Hasan Karabulut’u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015’te tabancayla vurarak öldürmüştü.

Ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Doğan, ‘haksız tahrik’ve ‘iyi hal’ indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay tarafından cezası kesinleştirilene kadar 50 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı. Öldürdüğü eşinin ailesiyse karara itiraz etmiş, mahkeme ise bu itirazı reddetmişti.

Medyascope’tan Özgür Özdemir’in haberine göre Yargıtay, Doğan’ın cezasını onadı. Bu kararın ardından, Eylül 2016’da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Doğan bir kez daha hapse girecek.