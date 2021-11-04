Porno yıldızı, fonda Kremlin olan, poposunu açtığı pozu nedeniyle hapse mahkum olduğunu iddia etti

Rusya’da, ‘Rita Fox’ adıyla tanınan porno yıldızı Kremlin yakınındaki bir noktada poposunu açıp fotoğraf çektirdikten sonra 14 gün hapis cezası aldığını iddia etti.

Telegram hesabından haberi paylaşan 20 yaşındaki Fox, başkent Moskova’da çektirdiği, ‘fonda Kremlin olan pozu’ nedeniyle şikayet edildiğini ifade ederek, “14 gün hapse mahkum edildim” yazdı.

Gerçek adı ‘Ksenia’ olan ve St Petersburg’da yaşadığı belirtilen porno yıldızı, şikayet ve tepkiler gelince önce nedenini anlayamadığını belirterek, “Sonra ne yaptığımı anladım” ifadelerini kullandı.

Fox’un son günlerde ülkenin simge yapıları ve kiliseleri yakınlarındaki ‘benzeri eylemleri’ nedeniyle tutuklanan dördüncü isim olduğu belirtildi.

Ren TV’deki haberde Fox’un, Moskova’daki Aziz Vasil Katedrali önünde erkek arkadaşıyla oral seks yaparken çekilen görüntülerini Instagram’da paylaşan model Anastasia Çiistova’dan (19) esinlendiği belirtildi. Çistova ve Tacikistan vatandaşı influencer erkek arkadaşı Ruslani Murodjonzoda’danın (23) özür diledikleri ve 10’ar ay hapse mahkum edildikleri anımsatıldı.

St Petersburg kentindeki Aziz İsaak Katedrali yakınlarında poposunu açıp fotoğraf çektiren Ira Volkova’nın (30) ise ev hapsinde olduğu, yargılancağı bilgisi paylaşıldı.

Rusya’da önemli binalar ve kiliseler yakınlarındaki ‘suç’ teşkil edebilecek eylem ve fotoğraf çekimleriyle ilgili daha ağır yaptırım uygulanmasını öngören yasal değişiklikler yapıldı.

Büyük Kremlin Sarayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rezidansı, çok sayıda resmi etkinlik orada düzenleniyor.