AYM’den Gülmen ve Özakça’ya ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda isimleri açlık grevleriyle duyulan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın başvurularını reddetti.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

AA’nın haberine göre Gülmen ve Özakça, bir soruşturma kapsamındaki adli kontrole uymalarına rağmen başka soruşturmada aynı suçlamayla tutuklandıkları gerekçesiyle AYM’ye başvurdu.

Gülmen ve Özakça, ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ ve ‘adil yargılanma’ hakları ile ‘kötü muamele yasağı’nın ihlal edildiğini belirtti. Ancak AYM, başvuruları reddetti. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ret gerekçeleri

AYM, ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali’ kapsamında yakalama ve gözaltına almanın hukuki olmadığı iddiasını ‘başvuru yollarının tüketilmediği’, tutukluluk kararı veren yargı mercilerinin bağımsız ve tarafsız olmadığı iddiasını ise ‘açıkça dayanaktan yoksun olduğu’ gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

‘Kötü muamele yasağının ihlal edildiği’ne ilişkin iddiada AYM, başvurunun düşmesine karar verdi.

‘Adil yargılanma hakkı’ kapsamında başvurucuların masumiyet karinesinin ihlal edildiğine ilişkin iddialarının dayanaktan yoksun olduğuna hükmeden, savunma hakkının ihlali iddiasını ise başvuru yolları tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulan yüksek mahkeme, ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali’ iddiası yönünden ise tutuklamanın hukuka uygun olduğuna ve hakkın ihlal edilmediğine karar verdi.

Ne olmuştu?

Darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK’yla Gülmen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden, Özakça ise Mardin Mazıdağı Cumhuriyet İlkokulu’ndan ihraç edilmişti.

İkili, Mart 2017’den Ocak 2018’e kadar açlık grevini sürdürmüştü.

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan DHKP/C davasında Gülmen’e hapis cezası, Özakça’ya beraat verilmişti. Her ikisi de bir süre tutuklu kalmıştı.