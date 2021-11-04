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Yaramazlara biraz batar!

Moody’s, Türkiye için büyüme tahminini revize etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 2021 yılı için yüzde 6’dan yüzde 9’a çıkardı.

Ancak ekonomi büyürken, işsizlik ve enflasyon rakamları rekor kırıyor. Dövizin yükselmesiyle de halkın alım gücü düşmeye devam ediyor. Uzmanlara göre söz konusu büyüme, uluslararası literatürde tanımlandığı gibi halkı ‘fakirleştiren bir büyüme.’


Pandemi yılı 2020’de Türkiye yüzde 1,8 büyüyerek G-20 ülkeleri arasında Çin’den sonra yılı büyümeyle tamamlayan ikinci ülke olmuştu.

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program’da sene sonu için büyüme beklentisi yüzde 9 olarak açıklanmıştı.

Merkez Bankası’nın son piyasa katılımcıları anketinde ise büyüme beklentisi yüzde 6’dan yüzde 8,2’ye çıkmıştı.

Moody’s bugün yayınladığı ‘Global Makro Görünüm 2022-23’ raporunda “Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye’nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor” dedi.

Kuruluşun raporunda büyümenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğine değinilirken, 2022 yılında yüzde 4,8, 2023 yılında ise yüzde 5’lik bir büyüme beklendiği duyuruldu.

Moody’s raporda küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,8, 2022 yılında yüzde 4,4 ve 2023 yılında yüzde 3,2 büyüyeceği tahminine de yer verdi.

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