Demirtaş: Tasfiye etmek istedikleri parti, iktidarı tasfiye etme noktasına geldi

Tutukluluğunun beşinci yılında açıklama yapan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş “Halkın desteği ve dışarıdaki arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla HDP’yi büyüttük. Tasfiye etmek istedikleri parti, şimdi AKP-MHP iktidarını tasfiye etme noktasına geldi” dedi. Demirtaş ”Böylesi kritik geçiş dönemlerinde her türlü provokasyon yaşanabilir” uyarısını yaptı.

AKP’nin teklif ettiği, MHP’nin desteklediği ve CHP’nin ise “Demokrasiye aykırı ama evet” diyerek onayladığı milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması sonrasında HDP milletvekillerine yönelik tutuklamaların üzerinden beş yıl geçti.

Aralarında HDP’nin eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın bulunduğu 12 milletvekili 4 Kasım 2016’da gözaltına alınıp tutuklandı.

AİHM kararına rağmen hâlâ cezaevinde tutulan Demirtaş avukatları aracılığıyla Evrensel’den Şerif Karataş’ın sorularını yanıtladı.

Demirtaş’ın cevaplarından öne çıkanlar şöyle:

*Bir iddiaya göre, Binali Yıldırım’ın sadece Hollanda’daki serveti 26 milyar dolarmış. Buradan yola çıkarak bir tahmin yürütürsek bir avuç AKP yöneticisi ile beşli çete denilen şirketlerin serveti de toplamda 10 Türkiye’ye bedeldir. Peki bu AKP’li siyasetçiler, devletten aldıkları maaşlarla mı edindiler o servetlerini? Elbette hayır. Nasıl edindiklerini az çok biliyoruz. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gibi küresel zenginlerin hem ticaretten hem de spekülatif para operasyonlarından servetlerine servet kattıkları açık. Peki, bizim ‘yerli ve milli’ zenginlerimiz parayı nereden buldular? İşte bu sorunun yanıtı, bize yapılan operasyonun gerçek nedenidir.

*AKP yönetici eliti tarihimizde hiç olmadığı kadar yolsuzluğa ve rüşvete bulaştı. Eskiden devleti yönetenler devletten azıcık çalarlardı. Ama AKP döneminde devlet komple çalındı, geriye azıcık bırakıldı. Bu amaçla o kadar ağır ve ciddi suçlar işlendi ki, bir gün tüm gerçekler ortaya saçıldığında, ki mutlaka saçılacak, insanlar gördüklerine ve duyduklarına inanamayacak, şoke olacaklar. AKP’ye iyi niyetle oy vermiş olan seçmenler bu kadar büyük suçların ve günahların, bilmeden de olsa ortağı olmaktan hicap duyacaklar.

*İşte tüm bu gerçeklerin ortaya çıkmasını ve hesap gününün gelmesini engellemek için AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın hem iktidarda kalması hem de tüm gücü elinde toplaması gerekiyordu. Fakat gelin görün ki, önünde bir engel vardı, HDP.

*Şimdi 2023 seçimleri geliyor ve yine içeride olmamız için her türlü hukuksuzluğu, ahlaksızlığı göze alıyorlar.

*Gelin görün ki, bu kez kazın ayağı öyle değil. Ekonomi çöktü ve yoksullaşan kitleler AKP-MHP iktidarını sorgulamaya, ondan kopmaya başladı. Artık değil bizi, tüm Meclis’i de içeri atsalar bile tarihi bir seçim yenilgisinden kurtulamayacaklar. Çünkü bizler içeride teslim olmadık, geri adım atmadık, direndik. Özgürlüğümüz pahasına meydan okuduk. Halkın desteği ve dışarıdaki arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla HDP’yi büyüttük. Tasfiye etmek istedikleri parti, şimdi AKP-MHP iktidarını tasfiye etme noktasına geldi. HDP dağılmış olsaydı ortada muhalefet diye bir şey kalmazdı. Erdoğan da ömrü boyunca saltanat sürerdi.

*Böylesi kritik geçiş dönemlerinde her türlü provokasyon yaşanabilir. Provokasyonun nereden, kimden, ne zaman, ne amaçla yapılacağını bilemezsiniz, adı üstünde provokasyon. Ancak halkın olası provokasyonlara karşı dikkatli, tedbirli ve duyarlı olmasını sağlamak, siyasi öncülerin görevidir tabii. O sandık er geç gelecek ve halk gereğini yapacak. Nokta.