MB, TÜİK’in yüzde 20’ye dayanan enflasyonu için ne söyledi?

Merkez Bankası (MB) ekim ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde enflasyona en belirgin katkının enerji ve tütün ürünlerinden geldiğini aktardı. MB’ye göre ayrıca bazı çekirdek göstergelerde yakın dönem eğiliminde yavaşlama olsa da seviye hala yüksek.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı yıllık enflasyonunu dün yüzde 19,89 olarak açıkladı. Ancak rapor öncesi piyasadaki hemen hemen tüm tahminler enflasyonun yüzde 20’yi aşacağını gösteriyordu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonu yüzde 49,87 olarak verdi.

MB’nin ‘Aylık Fiyat Gelişmeleri‘ raporunda ekim ayı enflasyonuna ilişkin öne çıkanlar şöyle:

“Yıllık enflasyon gıda ve temel mal dışındaki gruplarda yükseliş kaydederken, bu artışa en belirgin katkı enerji ve tütün ürünlerinden gelmiştir.

Ekim ayında petrol, propan, bütan, kömür gibi enerji fiyatları dolar bazında kayda değer bir oranda yükselirken, Türk Lirası’ndaki görünüm ile birlikte yurt içi enerji kalemlerinde yüksek fiyat artışları kaydedildi.

Tütün ürünlerindeki fiyat artışının tüketici enflasyonuna etkisi 0,3 puan civarında oldu.

Lokanta ve otel grubu fiyatlarındaki yükseliş eğilimi hizmet yıllık enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam etti.

Gıda yıllık enflasyonundaki gerilemede ise taze meyve fiyatlarındaki düzeltme hareketinin etkisi hissedildi.

Emtia fiyatları ekim ayında enerji, metal ve tarımsal ürünler öncülüğünde olumsuz bir seyir izlemiş ve dış fiyat baskıları belirginleşti.

Artan tedarik sıkıntıları ile birlikte üretici fiyatları enerji ve ara malı sektöründe belirgin olmak üzere alt gruplar genelinde yükseldi.

B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları sınırlı bir oranda gerilerken, göstergelerin yakın dönem eğilimlerinde Ekim ayında da yavaşlama kaydedilmekle birlikte yüksek seviyeler korundu.”