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Yaramazlara biraz batar!

Şehir hastanelerinde şirketlere doğalgaz kıyağı: Uyarı alan bakanlık oralı olmamış

Bazı şehir hastanelerinde, işletici şirketlerin gelir elde ettiği ticari alanların doğalgaz faturalarını Sağlık Bakanlığı’nın ödediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre Sayıştay’ın uygulamanın usulsüz olduğuna dair uyarılarına rağmen bakanlık devam etmiş.


Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle inşa edilen şehir hastanelerinde işletici firmalara hasta sayısı garantisi veriliyor ve bu tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Ödemelerse çoğunlukla döviz bazında yapılıyor. Şehir hastanelerindeki ticari alanların tüm maliyetleri sözleşmeler gereği işleticinin sorumluluğunda, bu alanlarda elde edilen tüm gelir de şirketlere bırakılıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı Sayıştay raporunda ise 2019 yılında bu kurala aykırı şekilde, hastanelerdeki ticari alanların doğalgaz faturalarının bakanlık tarafından ödendiği ve bununla ilgili mahsuplaşma yapılmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili bakanlığın 2019 yılında uyarıldığı aktarılan raporda, düzeltici bir işlem tespit edilmediği, usulsüzlüğün 2020’de de sürdüğü belirtildi.

Raporda bakanlığın 2021 için de şirketler tarafından kullanılan doğalgazın ödenmesi için talimat verdiği kaydedildi.

Dahası, bazı şehir hastanelerinde bakanlığın onayladığı projelerde ticari alan olarak gösterilmeyen alanların şirketler tarafından ticari alan olarak kullanıldığı belirtildi. 

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