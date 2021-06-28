Rönesans Holding: Hastane satışı ya da devri yok

Rönesans Holding, Danimarkalı ISS şirketine şehir hastanelerinin satılmadığını, yalnızca ‘soft hizmetler’de işbirliğine gidildiğini bildirdi.

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Rekabet Kurumu, Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş. ve Şam Yapı A.Ş.’nin elindeki Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. nezdindeki hisselerin, ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye devredilmesine izin vermişti. Bunun ardından şehir hastanelerinin işletmesinin Danimarkalı şirkete devredildiği yönünde haberler yayınlanmıştı.

Holdingin yazılı açıklamasında, Rönesans Sağlık Yatırım’ın şehir hastanelerinin yatırımcısı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde ana muhatabı olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yatırımcı rolüyle Yozgat, Adana, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir şehir hastanelerinin yurt dışı finansörler vasıtasıyla yerli finansman kaynağı kullanmadan tamamlandığı kaydedildi.

Şehir hastanelerinde proje sözleşmeleri kapsamında; yemek, güvenlik, çamaşır ve bakım onarım gibi birçok hizmetin yerine getirilmesi sorumluluğunun yatırımcı şirketlere verildiği, bu hizmetlerin sağlanması amacıyla da 2015 yılında Rönesans İşletme Hizmetleri’nin (RIH) kurulduğu ifade edildi.

Hastane devri yok

Açıklamada, Rönesans İşletme Hizmetleri’nin, yatırımcı şirketleri tarafından Yozgat, Adana, Elazığ ve Bursa şehir hastanelerinde hizmet sağlayıcı olarak görevlendirildiği aktarıldı.

Holding şu bilgileri verdi: “Gelecek sene (2022) yapılacak ‘pazar testi (ilgili hizmetlerin her beş yıllık sürede yeniden ihale edilmesi)’ nedeniyle rekabeti ve sürdürülebilirliği desteklemek için Rönesans uzmanlığı ve katkısı sınırlı olan temizlik, güvenlik, yemek, sterilizasyon gibi hizmetlerde dünya devi ve sektörün lider firması ISS Tesis Yönetimi Hizmetleri A.Ş.’yle (ISS) işbirliği yapılmasına karar verilmiştir. Yeni yapıda hizmetleri iki ayrı firmanın yöneteceği bir planlama yapılmıştır. Bu kapsamda temizlik, güvenlik, yemek, çamaşır, sterilizasyon, hasta refakat, bilgi giriş gibi soft hizmetler ISS’ye devredilerek hastaneler için kritik önem taşıyan medikal destek hizmetler ve bina bakım onarımı gibi teknik hizmetler Rönesans’ın uluslararası tecrübesi doğrultusunda, Rönesans tarafından sağlanmaya devam edilecektir.

Söz konusu soft hizmetlerin devredilmesiyle mevcut projelerde sunulan hizmetlerin kalitesinin ve istikrarının sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi hastanelerin satışı ya da devri söz konusu olmamakla birlikte Rönesans Sağlık Yatırım Grubu, ilgili şehir hastanelerinin yatırımcısı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde ana muhatabı olmaya devam etmektedir.”