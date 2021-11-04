Prof. Müftüoğlu: Durumumuz tek kelimeyle ‘iyi’, iki kelimeyle ‘iyi değil’

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Covid-19 ile mücadelede gelinen noktayı eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e atıf yaparak “Durumumuz tek kelimeyle ‘iyi’, iki kelimeyle ifade edilecek olursa ‘iyi değil’dir” sözleriyle değerlendirdi.

Türkiye’de 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların hafifletilmesi sonrasında vaka ve ölüm sayılı artışa geçti. Maske ve sosyal mesafe gibi önlemlere uyulmazken aşılama sayısı da toplumsal bağışıklık seviyesinden hayli uzakta.

Okulların açılmasıyla da hareketlilik arttı ve Covid-19’un yayılması için daha elverişli bir durum ortaya çıktı.

Dün Türkiye’de 29 bin 764 vaka, 246 can kaybı kaydedildi.

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında pandeminin Türkiye’de ve dünyadaki seyrini değerlendirerek aşılama sürecinde istenen başarının elde edilemediğini vurguladı: “‘İyi’yiz çünkü: Aşıları bulduk. ‘İyi’yiz çünkü: Koronanın huyunu, suyunu öğrendik. ‘İyi’yiz çünkü: Başlangıçtaki kapanma dönemlerini aşıp adeta yeniden dünyaya geldik. Bunlar ‘iyiler’imiz. ‘İyi değiliz’ çünkü: Aşılama sürecinde hâlâ istenen başarıyı yakalayamadık. ‘İyi değiliz’ çünkü: Pandemi yorgunu ve bıkkını haline gelip ‘maske-mesafe-hijyen’ üçlüsünden neredeyse vazgeçtik. ‘İyi değiliz’ çünkü: Filyasyon meselesini, temaslı sorununu ve daha pek çok önemli ayrıntıyı adeta unuttuk. Bunlar da ‘iyi değil’lerimiz.”