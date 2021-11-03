Salgında gençlere ulaşmada yeni plan: ‘YouTuber’lar bilim kurulu üyelerine sordu

Sağlık Bakanlığı ve YouTube işbirliğiyle, ‘YouTuber’ların bilim kurulusüyelerine Covid-19 aşıları hakkında merak edilenleri sorduğu videolar hazırlandı.

Bakanlığın aktardığına göre projeyle gençlerin sorularının cevaplanmasını sağlamak ve aşı olmanın önemini bilgilendirici mesajlar yoluyla bir kez daha hatırlatmak amaçlandı.

Hazırlanan videolarda, YouTube’daki içerik üreticileri uzmanlara Google’da en çok aranan soruları sordu.

Bu sorulardan bazıları, “Covid-19 gençleri daha az mı etkiliyor”, “BioNTech aşısı olanların kolunda metal kaşık duruyor mu”, “Aşılar kısırlık yapar mı”, “Gençler Covid-19’u kolay atlatıyor mu”, “Covid-19’un çocuklarda görülme sıklığı nedir”, “Covid-19 aşıları pıhtı oluşmasına ve kalp krizine sebep olur mu”, “Yurt dışında yaptırılan Covid-19 aşısı Türkiye’de geçerli mi”, “Covid-19 aşılarının gelecekte yan etkileri olur mu”, “Kanser hastaları Covid-19 aşısı olabilir mi”, “Gebeler ve emziren kadınlar Kovid-19 aşısı olmalılar mı” oldu.

Orkun Işıtmak ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın, Enes Batur ve Prof. Dr. Ateş Kara’nın, Alper Rende ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz’ın, Betül Çakmak ve Prof. Dr. Levent Akın’ın, Refika Birgül ve Prof. Dr. Hasan Tezer’in Covid-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar, Sağlık Bakanlığı’nın YouTube kanalından izlenebilecek.