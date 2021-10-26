Salgında gençlere ulaşmada yeni plan: ‘YouTuber’larla işbirliği

Sağlık Bakanlığı’nın hem gençlerde aşılama oranının yeterli bulunmaması hem de aktif vakaların çoğunluğunu bu grupta görüşmesi üzerine ‘Youtuber’larla işbirliğine gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Şimdiye dek üçüncü dozlar dahil 115 milyonu aşkın aşı yapılırken, bakanlık aşılama hızının yavaşlamasını masaya yatırdı.

İki doz Sinovac olanların üçüncü dozu yaptırmaması ve 18-24 yaş arasındaki aşılama oranının düşüklüğü gündeme getirildi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre bakanlık gençlere ulaşabilmek adına yeni bir planı devreye sokma hazırlığında.

Buna göre aşının önemini anlatabilmek için ‘Youtuber’larla işbirliğine hazırlanıyor. Ancak işbirliği planının detayları konusunda henüz net bilgi yok.

Aşılamada durum ne?

Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, aşılama oranına dair şu bilgiyi verdi: “Doz sayısı olarak kötü durumda değiliz ancak üçüncü dozlar açısından da çok parlak bir noktada bulunmuyoruz. “İki doz Sinovac olup da gerisini getirmemiş olanlar var. Oysa aşı tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İsteyen Sinovac isteyen BioNTech olabiliyor. 12-17 yaş arası için de aşı tanımlandı. İsterlerse aşı olabilirler. Bu kişilerin aşılanmasında anne ve babalara görev düşüyor. 18-24 yaşın aşılanmasında da büyük sorun var.”