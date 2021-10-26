Diken

Yaramazlara biraz batar!

Salgında gençlere ulaşmada yeni plan: ‘YouTuber’larla işbirliği

Sağlık Bakanlığı’nın hem gençlerde aşılama oranının yeterli bulunmaması hem de aktif vakaların çoğunluğunu bu grupta görüşmesi üzerine ‘Youtuber’larla işbirliğine gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Şimdiye dek üçüncü dozlar dahil 115 milyonu aşkın aşı yapılırken, bakanlık aşılama hızının yavaşlamasını masaya yatırdı.


İki doz Sinovac olanların üçüncü dozu yaptırmaması ve 18-24 yaş arasındaki aşılama oranının düşüklüğü gündeme getirildi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre bakanlık gençlere ulaşabilmek adına yeni bir planı devreye sokma hazırlığında.

Buna göre aşının önemini anlatabilmek için ‘Youtuber’larla işbirliğine hazırlanıyor. Ancak işbirliği planının detayları konusunda henüz net bilgi yok.

Aşılamada durum ne?

Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, aşılama oranına dair şu bilgiyi verdi: “Doz sayısı olarak kötü durumda değiliz ancak üçüncü dozlar açısından da çok parlak bir noktada bulunmuyoruz. “İki doz Sinovac olup da gerisini getirmemiş olanlar var. Oysa aşı tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İsteyen Sinovac isteyen BioNTech olabiliyor. 12-17 yaş arası için de aşı tanımlandı. İsterlerse aşı olabilirler. Bu kişilerin aşılanmasında anne ve babalara görev düşüyor. 18-24 yaşın aşılanmasında da büyük sorun var.”

KLİMİK Başkanı Prof. Yavuz: Aşılama hızı çok düşük, insanları zorlamalıyız

SON HABERLER

Prof. Baskın Oran: 10 büyükelçiyi göndermek fantastik, savaşta bile olmaz!

Dış politika uzmanı Prof. Dr. Baskın Oran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin büyükelçisinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi talimatı vermesini “Savaşta bile olmaz” diye yorumladı. Oran, büyükelçilerin bağlı bulundukları ülkelerden talimat almadan harekete geçmeyeceklerine vurgu yaptı. 

Dolar rekor seviyeden uzaklaştı

Ankara’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası ortaya çıkan büyükelçi krizine yönelik alternatif çözüm arayışı ve diplomatik kriz yaratacak bir karar alınmayacağına dair beklenti doları rekor seviyeden uzaklaştırdı.

Bakan Özer: Öğrenme kayıplarını tespite yönelik uygulama yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’de ilk defa, yarın ve 27 Ekim’de, 7, 8, 11 ve 12. sınıfların Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde öğrenme kayıplarını tespit etmeye yönelik kazanım değerlendirme uygulaması başlatacaklarını, uygulamaya yaklaşık 4,5 milyon öğrencinin katılacağını açıkladı.