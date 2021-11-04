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Yaramazlara biraz batar!

2,5 yıldır kurulamadı: ABD yine çalışma grubu teklif etmiş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin teklifi üzerine ABD ile YPG, ‘FETÖ’ ve S-400 konularının ele alınacağı bir çalışma grubu kurulacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD yönetimiyle temaslarını sürdürdüğünü ifade ederek, “Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Daha önce de ABD’ye böyle bir teklifte bulunduğumuzu söylemiştik, şimdi de bu teklif ABD tarafından, Biden tarafından geldi” dedi.


Çavuşoğlu, çalışma grubunun oluşturulması ve ele alınacak konularla ilgili kurum ve bakanlıkların çalışmaları yürüttüğünü de belirtti.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi başta olmak üzere, ABD ile anlaşmazlık konularının ele alınacağı ortak bir çalışma grubu kurulması fikri ilk olarak Nisan 2019’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dönemin ABD başkanı Donald Trump’a iletilmişti.

ABD aynı yıl S-400 aldığı için Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki pozisyonunu askıya almış, Aralık 2020’de de bu kapsamda Türkiye’deki bazı kişi ve kurumlara yaptırım açıklanmıştı.

Bu süreçte Türkiye çalışma grubu fikrinden vazgeçmemiş, Çavuşoğlu, Aralık 2020’de bugünküne çok benzer bir açıklama yaparak, S-400 füzeleri nedeniyle oluşan anlaşmazlığı gidermek için Ankara’nın Washington’a ilettiği ortak çalışma grubu teklifinin bu sefer eski ABD dışişleri bakanı Mike Pompeo’dan geldiğini ve Türkiye’nin kabul ettiğini söylemişti.

Son olarak, Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) heyetinden yapılan açıklamada, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili işlemlerin 23 Eylül itibariyle tamamlandığı duyurulurken, görüşmelerin ‘uyuşmazlık çözümü’ formatında ilerleyeceği belirtilmişti.

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