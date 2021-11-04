Mastürbasyonun yararlarına böyle dikkat çekildi: Kendinize bir el atın

Avustralya’nın Queensland eyaletinde sağlık yetkilileri sosyal medyadan yaptığı paylaşımla insanları mastürbasyona ‘davet etti’.

‘Kendinize bir el atın’ diye başlayan paylaşımda mastürbasyonun sağlığa yararları anlatıldı.

Mastürbsyonun kişinin cinsel deneyiminin normal ve sağlıklı bir parçası olduğu belirtilerek normalleştirilmesi gerektiğine ve utanma gibi duyguların azaltılması yönünde mesajların önemine dikkat çekildi.

Facebok paylaşımında yönlendirilen linkte bilimsel araştırmalara dayanarak mastürbasyonun şu faydaları sayıldı:

*Mastürbasyon ve sonucunda orgazmla endorfin salgılanır. Endorfin strese tepkiyi kontrol ederek modumuzu geliştirir ve bizi sakinleştirir.

*Orgazm sırasında kadınlar endorfin ve oksitoksin salgılar. İkisi de vücudu rahatlatarak daha mutlu hissetmenizi sağlar. Oksitokstin doğal bir ağrı kesicidir ve adet sancılarını azaltmada yardımcı olur.

*Birden fazla araştırma mastürbasyon ve pozitif vücut algısı arasında bağ olduğunu göstermiştir. Özellikle kadınlarda sık sık mastürbasyon yapanların vücut tepkileri ile zevki daha iyi ilişkilendirebilirler.

*Daha iyi uyumanıza yardımcı olur.

*Cinsel aktiviteler arasında en güvenlisidir.