Sanayi bakanından ‘doğalgaz’ çıkışı: Yüzde 48’lik zammı ben destekledim

AYŞEGÜL KASAP

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Mustafa Varank, sanayide kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 48 zammı desteklediğini söyledi.

Bunun üzerine söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan “Desteklediniz mi zammı? Tebrik ediyorum sizi. Yoksul yurttaşlarımız da size bunun faturasını çok yakında sandıkta ödetecek” sözleriyle tepki gösterdi.

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Doğalgazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapılmıştı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü zamlara şu ifadelerle isyan etmişti: “Son dönemde enerjide artan maliyetler sanayicilerimizi olağanüstü zorluyor. Yılbaşından bu yana bakacak olursak doğalgazda sanayi tarifesi yüzde 147,5 zamlandı.“

‘Yarın dolar 11 lira mı olacak bilemiyoruz’

Paylan, sanayicilerin kendisine fiyat yapamadıklarını söylediğini aktardıktan sonra şöyle konuştu: “Bakın sanayici fiyat yapamıyor şu anda. Niye? ‘Dolar bir gün 7 lira, bir gün 8 lira , bir gün 9,5 lira; yarın 11 lira mı olacak, bilmiyoruz’ diyorlar. İç piyasaya fiyat veremiyorlar. Ve doğalgaz zammı, sanayiciye yüzde 48 zamma siz nasıl yol verdiniz sayın bakan ya? Böyle bir sanayici düşmanlığı olur mu ya? Nasıl yol verdiniz yüzde 48 zamma ya?

Paylan zam kararları sırasında bakanlık içinde koordinasyonsuzluk olup olmadığını da sordu: “Sayın bakan yardımcınız ‘Yeniden değerlendireceğiz’ diye dün açıkladı. Niye daha önceden değerlendirmediniz? Size gelmiyor mu sanayiciye yapılan yüzde 48 doğalgaz zammı, elektrik zammı. Size gelmiyor mu? Yani size sormuyorlar mı? Sizi yok mu sayıyorlar bu zamları yaparken?”

Bunun üzerine Varank “Ben destekledim” yanıtını verdi.

‘Maliyeti yoksul yurttaşlara patlayacak!

Paylan bu yanıttan sonra şöyle devam etti: “Desteklediniz mi zammı? Tebrik ediyorum sizi! Yüzde 48 zammı

desteklemişsiniz. Peki, bu yüzde 48 zammı kim ödeyecek? Güya ‘Konutlara zam yapmadık’ diyorsunuz değil mi? Sanayici şu anda -iki gündür- ürünlerine yüzde 10, yüzde 20 zam yaptı. Kime patlayacak maliyeti? Yoksul yurttaşımıza patlayacak. Tebrik ediyorum sizi! Zammı desteklemişsiniz. Yoksul yurttaşlarımız da size bunun faturasını çok yakında sandıkta ödetecek. Her gün bir zam sarmalı içindeyiz sayın bakan. Bu açıdan, bu zamları desteklemeyin derim.”