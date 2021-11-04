Tapu ve Kadastro, ‘Sadakatsiz’ dizisini şikayet etti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ‘Sadakatsiz’ dizisindeki bir sahnede ‘kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığı’ gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvururken, tapu çalışanların bağlı olduğu Bayındır Memur-Sen de başsavcılığa suç duyurusu bulundu.

TKGM’nin Twitter hesabındaki açıklamada şunlar kaydedildi: “Kurum çalışanları 3 Kasım’da Kanal D’de yayımlanan ‘Sadakatsiz’ dizisinde geçen bir sahnede yaratılmaya çalışılan algı ile zan altında bırakılmaya çalışıldı. Kurumumuz ve personelimize yönelik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan gerçeklikle bağdaşmayan bu yayını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.”

Açıklamada, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında ‘yayın hizmetlerine aykırı olan söz konusu yayın hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ile ilgili olarak RTÜK’e başvurulduğu, Kanal D’ye de tekzip gönderildiği’ belirtildi.

Bayındır Memur-Sen’in açıklamasında da sendikanın konu ile ilgili başsavcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi: “Tapu çalışanları ve saygıdeğer kurum alenen rüşvetçi damgasıyla kamuoyu önünde aşağılandı. Mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan bütün TKGM çalışanları çirkin bir ithamla karşılaşmışlardır.”