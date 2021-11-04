Bakan Elvan: Asgari ücrette gerekli hassasiyeti göstereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz” dedi.

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