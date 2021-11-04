Bakan Elvan: Asgari ücrette gerekli hassasiyeti göstereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz” dedi.
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Yaramazlara biraz batar!
Yirmi yıl önce Psikiyatrist David Sommers tarafından başlatılan uzaktan danışmanlığın popülaritesi ve etkinliği kişisel bilgisayar ve internet kullanımı yaygınlaştıkça artıyor.
Işıl Hasdemir Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden mezun bir mühendis. Elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden mezun olup 20 yılı aşkın süre küresel teknoloji şirketlerinde çalıştıktan sonra, 1,5 yıl önce merkezi ABD’deki Dell Technologies’in Türkiye’deki genel müdürlüğüne getirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik çağrısının yankıları sürüyor.
Bazı şehir hastanelerinde, işletici şirketlerin gelir elde ettiği ticari alanların doğalgaz faturalarını Sağlık Bakanlığı’nın ödediği ortaya çıktı.
Yoksulluk, kötü ekonomi yönetiminin sonucu değil sadece; rejim, yoksulluk üretiyor. Özgürlük ve hukuk olmadan refahın da olmayacağını bilelim.