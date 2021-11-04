HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90’a yakın önlüyor

HPV (human papilloma virüsü) aşısının rahim ağzı kanserini yüzde 90’a yakın önlediği ilk kez gerçek yaşam verileriyle ortaya kondu.

Kanser araştırma ve farkındalık vakfı Cancer Research UK verileri ‘tarihi‘ diye niteleyip aşının hayat kurtardığını gösterdiğini belirtti.

Neredeyse bütün rahim ağzı kanserlerine virüsler neden oluyor. Aşı sayesinde rahim ağzı kanserinin nadir görülen bir hastalık olması umuluyor.

Gerçek hayat verileriyle araştırmanın yapıldığı Britanya’da kız çocuklarına 11-13 yaş arasında HPV aşısı imkanı sunuluyor. 2019’dan bu yana erkek çocukları da aşılama programına dahil edildi.

Türkiye’de ise başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere uzmanlar HPV aşısının ulusal aşı takvimine dahil edilmesini talep ediyor. Üç doz uygulanan HPV aşısının toplam fiyatı 2 bin 85 lira, yalnızca bu tutarı ödeyenler aşı olabiliyor.

Ne kadar erken o kadar iyi

Lancet’te yayınlanan araştırma 2008’de İngiltere’de aşılanan 12-13 yaşlarındaki kız çocuklarını inceledi. Şimdi 20’lerindeki yetişkin kadınlarda hem kanser öncesi büyümelerde azalma hem de rahim ağzı kanserinde yüzde 87’lik bir azalma olduğu görüldü.

HPV aşılama programıyla toplamda 450 kanser vakasının, 17 bin 200 kanser öncesi oluşumun önlendiğini tahmin ediliyor.

Daha büyük yaşlarda yapılması durumuda (14-16 yaş arası yüzde 62, 16-18 yaş araığında yüzde 34) aşının hastlığı önleme oranının düştüğü görüldü.