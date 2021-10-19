TTB: HPV aşısı takvime eklenip ücretsiz olsun

MESUDE ERŞAN

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’ndan rahim ağzı kanserinden koruyan ‘human papilloma virüs’ (HPV) aşılarının ulusal aşı takvimine eklenmesini talep etti. Üç doz uygulanan HPV aşısının toplam fiyatı 2 bin 85 lira. Aşının ulusal aşı takviminde bulunmaması nedeniyle, yalnızca bu tutarı ödeyebilenler yaptırabiliyor.

‘Öncelikle 9-14 yaşlarındaki kız çocukları aşılansın’

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut imzasıyla bakanlığın halk sağlığı genel müdürlüğüne bugün gönderilen yazıda, rahim ağzı kanserinden korunmada aşı ve tarama olmak üzere ‘iki önemli silah’ bulunduğu belirtildi.

HPV aşılarının rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70’ini, genital siğillerin de yüzde 90’ını önleyebildiğinin vurgulandığı yazıda, şu görüşlere yer verildi: “Bu aşılar HPV’ye bağlı diğer kanserlerden de koruyabilir. Bu nedenle önerilen öncelikli olarak kız çocuklarının 9-14 yaş aralığında aşılanmalarıdır. Bazı ülkelerde yakın zamanda erkek çocukları da aşılanmaya başladı. Bu yaş grubunda altı ay arayla iki doz aşı yeterli olmaktadır. 15 yaş sonrasında ise koruyuculuk için üç doz aşı (0, 1-2 ay, 6 ay) gereklidir. Bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda aşı yaştan bağımsız üç doz olarak uygulanmalıdır.”

‘2030’a kadar yüzde 90’ı aşılansın’

Yazıda ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yakın zamanda bu kanseri elemine etmek üzere bir strateji planı geliştirdiği belirtildi.

Bu plana göre hareket eden ülkelerde, 2030’a dek 15 yaş ve altı kız çocuklarının yüzde 90’ının aşılanması, 35 yaşına kadar kadınların en az bir kere uygun yöntemle taranması ve bunun 45 yaşında bir kere daha tekrarlanması öngörülüyor.

Yazıda, bu ülkelerde rahim ağzı kanser öncesi lezyonu ya da kanser saptanan kadınların yüzde 90’ının uygun şekilde tedavi edileceği anlatıldı.

Yazıda, rahim ağzı kanserini elemine etme stratejisinin Türkiye’de uygulanmaması için hiçbir sebep bulunmadığı ifade edilerek yürütülen ulusal taramanın yanına HPV aşılarının da ücretsiz olarak ulusal aşı programına eklenmesinin, önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılması talep edildi.