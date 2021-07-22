HPV aşısı Meclis gündeminde: Ücretsiz uygulansın

Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsüne karşı Türkiye genelinde ücretsiz aşı yapılması Meclis gündemine getirildi. HDP’nin sunduğu kanun teklifinde HPV aşısının Sağlık Bakanlığı’nca 9-12 yaş arası çocuklara ve erişkinlere ücretsiz uygulanması ile 2022’nin ‘HPV ile mücadele ve farkındalık yılı’ ilan edilmesi önerildi.

‘Aşı bursu’yla HPV aşısına ulaşıp yaptıran kadınlar… / Fotoğraf: Diken

Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünden aşıyla korunmak mümkün. Ancak Türkiye’de aşı sigorta kapsamında değil, ücretli. Üç doz aşının maliyeti ise 2 bin 85 lira. Birçok kadın aşıyı olmak istese de maddi imkansızlık nedeniyle ulaşamıyor.

‘Binlerce kadının hayatı kurtulacak’

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık tarafından TBMM başkanlığına sunulan kanun teklifinde şu ifadeler yer aldı: “Her dozu ücretli uygulanan bu aşıların 2 bin lirayı geçen maliyeti birçok toplum kesimi için çok büyük bir maliyettir. Bu maliyeti nedeniyle aşı birçok kişi tarafından yapılmamaktadır. HPV aşısı hem kız hem de erkek çocuklarında 9-12 yaşlarından başlayarak, kadınlarda ise yaş sınırı olmaksızın uygulanabilir. Mevcut durumda Türkiye’de bu aşıyı yaptırmak isteyen kişiler tek doz için yaklaşık 600 lira ödemek zorunda kalmaktalar. HPV aşısının ulusal aşı programına alınmasıyla daha az maliyetle kanser hastalığı önlenebilecek ve binlerce kadının hayatı kurtulacaktır”

‘Ulusal aşı programına dahil edilmeli’

Milliyet’ten Bahar Atakan’ın haberine göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü de teklifinin gerekçesinde “Kadın istihdamı ve kadın yoksulluğu oranlarına bakıldığında rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kanserden kendini korumak için kadınların HPV aşısına ayıracak bütçesi bulunmamaktadır. HPV aşısının ulusal aşı programına dahil edilmesi halk sağlığının tesisi açısından mecburi bir konumdadır” dedi.

HDP Muş milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise şunları kaydetti: “Vakit kaybetmeksizin aşının sigorta kapsamına alınması ve herkesin ulaşılabilir şekilde ücretsiz erişebileceği formülün hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. HPV aşısının kanser hastalıklarını önlemesi gerekçesi bile virüse karşı geliştirilen aşının ücretsiz şekilde sağlanmasına yetecek bir neden olabilmelidir. Bu sebeple aşının ulusal aşılama programına alınması ve ücretsiz bir şekilde herkesin bu aşıya erişiminin sağlanması gerekmektedir.”

‘Aşı bursu’ kampanyası

İmkanı olmayan kadınların aşıya ulaşabilmesi için Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan Emek Eczanesi harekete geçmiş ve ‘aşı bursu’ kampanyası başlatmıştı. Kampanyanın ayrıntını ve nasıl işlediğini Diken’e anlatan eczacı Cem Kılınç, “Burada hem insanların sağlığına sahip çıkıyoruz hem de devlete yapması gerekeni göstererek bir farkındalık oluşturuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.