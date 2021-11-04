Anket: Her 10 kişiden sekizi bu kış ısınma sorunu yaşayacak

MetroPOLL Araştırma’nın anket göre her 10 katılımcıdan sekizi bu kış ısınma sorunu yaşayacağını söyledi.

Anket sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre bu kış ısınmak için kömür ve doğalgaz alımında ‘çok zorlanacağını’ belirtenlerin oranı yüzde 57,4, ‘biraz zorlanacağını’ söylenlerin oranı ise yüzde 24,9 oldu. ‘Zorlanmayacağını’ söylenlerin oranı ise yüzde 15,9.

En çok HDP seçmeni yüzde 73,9’la ‘çok zorlanacağını’ söylerken, ‘zorlanmayacağını’ belirtenlerin çoğunluğu yüzde 33,3’le AKP seçmeni oldu.

Kasım ayına rekor doğalgaz zammıyla giren Türkiye, geçen ayın neredeyse her gününü zam haberleriyle geçirmişti.

Ekimde toplamda benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 87 kuruş, LPG’ye 91 kuruş, gaz yağına 70 kuruş, elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza yüzde 62, sanayide kullanılan doğalgazaysa yüzde 63 oranında zam gelmişti.

Bunların yanısıra araştırmalara göre gıda fiyatları ekim ayında yüzde 7 artarken, raflardaki bazı ürünlerde yüzde 90’ı bulan fiyat artışları görüldü. Giyimdeyse artışlar yüzde 30’u buldu.