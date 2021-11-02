Elektrik ve doğalgazda Avrupa’nın ‘zam şampiyonu’ Türkiye

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında Avrupa’da son iki yılın açık arayla ‘zam şampiyonu’ Türkiye.

Euronews Türkçe’nin Eurostat verilerine dayandırdığı habere göre 2019’dan 2021’in haziran ayına kadarki dönemi kapsayan dönemde Türkiye’de elektrik fiyatları yüzde 47,4, doğalgaz fiyatları yüzde 42,3 yükseldi. Aynı dönemde Avrupa’nın bazı ülkesinde bırakın zammı, fiyatlar düştü.

Tüm vergiler dahil edilerek yerel para biriminde yapılan hesaplamaya göre, 39 ülkenin 24’ünde elektrik fiyatları yükselirken 15’inde ise düştü.

Elektrik fiyatlarında Türkiye’nin ardından yüzde 21,9 ile Polonya ve yüzde 20,8 ile Ukrayna geldi. Türkiye dahil yedi ülke dışında artışların yüzde 10’nun altında kaldığı görüldü. 10 ülkede artış oranı yüzde 5’ten düşük.

Elektrik fiyatların düştüğü ülkelerin başında yüzde 38 ile Hollanda geldi. İsveç’te fiyatlar yüzde 16,2 gerilerken, Letonya’da yüzde 13,9 düştü.

Satın alma gücüne göre elektrik fiyatlarındaki değişime bakıldığında da zirvede Türkiye var. Satın alma gücüne göre İki yılda elektrik fiyatları Türkiye’de yüzde 30,6 artarken, AB ortalaması yüzde 1,4’te kaldı.

Konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatında da Türkiye yüzde 42,3’lük artışla zirveye diğer ülkeleri yaklaştırmadı. İkinci sırada yüzde 12,7 ile Ukrayna var. Hollanda’daki artış ise yüzde 4,3’le sınırlı kaldı.

32 Avrupa ülkesinden 11’inde doğalgaz fiyatları artarken 21’inde düştü. En büyük düşüş yüzde 38 ile Litvanya ve yüzde 33,4 ile Letonya’da görüldü.