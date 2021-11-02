Ekim bilançosu: Neredeyse her gün bir zam

Kasım ayına rekor doğalgaz zammıyla giren Türkiye, geçen ayın neredeyse her gününü zam haberleriyle geçirdi.
Ekimde toplamda benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 87 kuruş, LPG’ye 91 kuruş, gaz yağına 70 kuruş, elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza yüzde 62, sanayide kullanılan doğalgazaysa yüzde 63 oranında zam gelmişti.
İşte ekim ayı zam tablosu
- 1 Ekim’de benzine 29 kuruş, LPG’ye 71 kuruş, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı.
- 2 Ekim’de yurt içi aramalara 7 kuruş zam geldi. Böylece geçen ekim ayından bu yana toplamda yüzde 21 zam yapılmış oldu.
- 4 Ekim’de sigarada paket başına 1 lira zam geldi. Fiyatlar ortalama yüzde 6,25 civarında arttı.
- 6 Ekim’de benzin 35 kuruş, motorin 23 kuruş, gaz yağıysa 70 kuruş zamlandı.
- 15 Ekim benzine 17 kuruş, motorine 45 kuruş zam geldi.
- 19 Ekim’de motorin 23 kuruş zamlandı.
- 20 Ekim’de LPG’ye 20 kuruş zam geldi.
- 25 Ekim’de benzin fiyatı 44 kuruş artırıldı.
- 26 Ekim’de benzine 28 kuruş zam yapıldı.
- 28 Ekim’de İstanbul’da ekmeğe yüzde 25 zam geldi.
- 31 Ekim’de doğalgazda sanayi aboneleri için yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarife içinse yüzde 46 oranında fiyat artırıldı.
Bunların yanısıra araştırmalara göre gıda fiyatları ekim ayında yüzde 7 artarken, raflardaki bazı ürünlerde yüzde 90’ı bulan fiyat artışları görüldü. Giyimdeyse artışlar yüzde 30’u buldu.