Döviz büroları kepenk indirdi

Döviz büroları, zorunlu sermaye miktarlarındaki yüksek artış ve her türlü döviz işlemi sırasında kimlik tespiti zorunluluğu gibi hükümler içeren düzenlemeyi protesto etmek için kepenk indirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin tebliğde yaptığı değişiklik, 12 EkimDe Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Tebliğ ile A Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, B Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldı. A Grubu ve B Grubu yetkili müesseselerin sermaye şartını 31 Aralık’a kadar yerine getirmesine karar verildi. Düzenlemeyle ayrıca döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.

Yetkili Müesseseler Platformu kurucularından mali müşavir Adil Yazıcı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin tebliğde yapılan değişikliğin ardından eylem kararı aldıklarını belirterek şunları söylemişti: “Hukuki yollara da gidiyoruz. Danıştay’a yürütmeyi durdurma kararı alması için başvuru hazırlığımızı da yaptık. Ayrıca döviz bürosu sahipleri, düzenlemenin hatalı olduğunu içeren dilekçelerle CİMER’e başvuruda bulunuyor. Yetkili makamlarla da temasta bulunmak üzere çalışmalarımız var.”

Ancak bir gelişme sağlanamadığı için 81 ilde döviz büroları 11:45’te kepenkleri indirdi. Büroların dışına pankartların asıldığı eylem 30 dakika sürdü.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu, eylemle ilgili “Türkiye’deki tüm döviz büroları hukuksuz yönetmeliğe karşı kepenk indiriyor” mesajını paylaştı.