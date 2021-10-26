Döviz büroları kepenk indiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesine tepkili olan döviz büroları protesto için kepenk indirmeye hazırlanıyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren 852 döviz bürosu bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu ay döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı.

Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon liradan 10 milyon liraya, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı.

Söz konusu düzenlemeyle ayrıca döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale gelmişti.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, Bloomberg HT yayınında 4 Kasım saat 11:45’te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini söyledi.

Çabuk’un açıklamaları şöyle: “Bize karşı yapılan haksız uygulamalar var. 1 dolara bile kimlik, pasaport istemeye başladık. İnsanlar kimliklerini vermek istemiyor. Bunlarda bir alt limit olması gerekirdi. Ayrıca yetkili müesseseler bu sermaye yapısını kaldırabilecek güçte değil. Benim B sınıfı müessesem 1 milyon lira sermayeli. Yeni düzenlemeyle sene sonuna kadar 5 milyon liraya çıkarılması isteniyor. Ben bu sermaye yapısına ulaşamam. Birçok insan oluşamaz.

Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay’da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye’deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım.”