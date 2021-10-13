Artık kimlik göstermeden bir dolar bile bozdurulamayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarındaki tüm işlemlere kimlik tespiti zorunluğu getirdi.

Kimlik tespiti zorunluluğu daha önce 45 bin dolar ve üzeri işlemlerde yapılıyordu.

Düzenlemeye göre döviz bürolarındaki işlemlerde müşterinin T.C. kimlik numarası kayıt altına alınacak, işlemin miktarı ve tarihi de kaydedilecek.

Turistler için işlem ise pasaport numaralarıyla yapılacak.

Emtia piyasaları uzmanı İslam Memiş, artık bir dolarlık alım satım işlemi bile olsa döviz bürolarında kimlik bilgilerinin verilmesinin zorunluğu olduğunu dile getirdi.

Memiş, Bloomberg HT canlı yayınında düzenleme sonrası bürolarda bir karışıklık olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Vatandaşlar kimlik bilgileri istendiğinde tedirgin oluyor. Özellikle, ‘kayıt altına mı alınıyoruz’ diye bir endişe hakim. Vatandaş cephesinde de sektör temsilcileri cephesinde de düzenlemeye bir tepki var. Düzenleme belki gözden geçebilir diye düşünüyoruz.”

Bakanlık ise söz konusu düzenlemenin basında yer bulmasının ardından yaptığı açıklamada, kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla böyle bir adım atıldığını savundu.