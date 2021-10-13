Dolardan dört günde dört rekor

Dolar/TL’de 9 direncinin kırılmasıyla başlayan rekorlar dördüncü gününde de devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası’nın 23 Eylül’deki faiz indiriminin ardından dolar önce 8,80’lik rekorunun kırmış ardından 9 liranın üzerini görmüştü.

Son dört gündür de zirvesini güncelleyen dolar kuru bugün 9,07’nin üzerine çıkarak bir rekor daha kırdı.

Türk Lirası ayrıca bugün negatif ayrışarak gelişen ülke para birimleri arasında dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi oldu.

Dolarda ekim ayının ilk yarısında daha şimdiden değer kaybı yüzde 2 civarında. 2020 sonuna göre kayıp ise yüzde 22’yi aştı.

Avro/TL ise bugün 10,48’den işlem görüyor.