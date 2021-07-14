Döviz büroları taksi plakalarını aratmıyor: Hava parası 400 bin doları buldu

İki yıldır yeni döviz bürosuna izin verilmemesi, piyasada fiyatları şişirdi, 400 bin dolara varan hava parası ortaya çıktı. Yeni düzenlemeyle rantın kamu kaynağına çevrilmesi amaçlanıyor.

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Hürriyet’te yer alan habere göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme hava parası yerine kamuya ödeme yapılmasını öngörüyor. AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, döviz büroları ve kıymetli maden aracı kurumlarına faaliyet izninde başvuru ücreti alınmasını öngördüklerini belirtti ve ekledi: “Bu tutarların kamuya kaynak girişine dönüşmesi sağlanacak. Burada 6 milyonluk (liralık) bir üst limit belirliyoruz.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Kambiyo Genel Müdürü Murat Zaman ise döviz bürolarına yoğun talep olduğun ancak çok fazla büro açılmasının istenilen bir şey olmadığını dile getirdi.

Zaman şöyle devam etti: “Çok sayıda döviz büfesinin açılması, dolarizasyon konusunda açıkçası çok istenilen bir şey değil. Döviz büfeleri yurtdışında çoğu zaman turistik yerlerde olur, turistin olduğu merkezlerde olur ama bizde birçok yerde var. Onun sayılarını da limitte tutabilmek ve makul bir seviyeye getirebilmek için böyle bir yol izleniyor. Yeni izinler gelmedikçe, ikinci el fiyatları yukarı doğru gidiyor, orada bir rant oluşuyor. O ranttan da döviz büfelerinin sahipleri doğal olarak faydalanıyor. Burada bir rant varsa, kontrollü ve bir lisans verildiğinde, bu rant devlete geçsin, yeni bir kamu kaynağı haline gelsin, niyetimiz, amacımız bu açıkçası.”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül de, 2019’dan bu yana yeni döviz bürosuna izin verilmediğini belirterek, “Bu izin verilmediği için de piyasada ciddi bir arbitraj oluyor. Yani o arbitraj çerçevesi içerisinde aşağı yukarı 400 bin dolar civarında bir hisse devir...” dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise sistemin taksi plakası sistemine benzediğini belirtti: “Taksi plakası gibi bir şey, dolmuş plakası gibi, yani sınırlı tuttular, şişirdiler o arada, şimdi alıp bir sürü… Diyelim ki, dün, bir tanesi 400 bin dolar hava parası verdi, işte, döviz büfesi aldı. Bugün, bu kanunu çıkartacağız, adamın 400 bin doları pul olacak. Çünkü artık devlet şey yapmış oluyor.”

1990 yılından beri taksi sayısının değişmediği İstanbul’da bir taksi plakasının fiyatının 2 milyon TL’yi aştığı biliniyor. 15 milyonu aşan nüfuslu İstanbul’daki taksi sayısı ise sadece 17 bin 395.