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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’deki oyun endüstrisi pazarı 1,5 milyar doları aştı

Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Başkanı Tansu Kendirli, Türkiye’deki oyun endüstrisi pazarının 1,5 milyar doları aştığını söyledi.

Dünyadaki oyun endüstrisi pazarı 180 milyar doları aşkın değere sahip. Türkiye’de de pazar büyüyor.


ABD’de oyun endüstrisinin önde gelen şirketlerinden Zynga’nın, geçen sene, 2010’da İstanbul’da kurulan Peak adlı oyun şirketini 1,8 milyar dolara, 2018’de de 250 milyon dolara İstanbul merkezli Gram Games’i satın alması, global düzeyde gözleri bir anda Türkiye’deki oyun pazarına çevirmişti.

‘Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi’nin ilk gününde konuşan OYUNDER Başkanı Tansu Kendirli, “Türkiye’de bu pazarda hedef 5 milyar dolardı. Pandemiden önce 1-1,5 milyar dolar seviyesindeydi, şu anda bunun oldukça üstünde olduğunu söyleyebilirim. Sektörde çalışanlar başlarda 5 bin kişiydi, şu anda 10-15 bin kişiyi bulmuş olabilir” dedi.

‘Bu endüstrinin dilini anlamaları gerekiyor’

Bu sektörde yer almak, iş bulmak isteyen gençlere de izleyecekleri yol haritası ortaya koyan Kendirli, sözlerini şöyle sürdürdü: “En başta terminolojiyi anlamalarını tavsiye ederim. Sizinle konuşurken eğer Türkçeyi bilmiyor olsak sizinle anlaşamayız, değil mi? Dolayısıyla ilk başta bu sektörün, bu endüstrinin dilini anlamaları gerekiyor. Sonrasında bu sektörün neresinde yer alacakları konusunda bir fikir, görüş geliştirmeleri gerekiyor. Acaba bunun sanat tarafında mı yer alacak, iletişim tasarımı tarafında mı yer alacak ya da topluluk yönetimi tarafında mı yer alacak? Orada da para kazanma imkanları var. Bir sürü imkan var.”

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