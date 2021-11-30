Akşam Postası / 30 Kasım 2021

Türkiye’ye ‘Kavala yaptırımları’ masada

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Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala kararını yerine getirmediği için yaptırımlarla karşı karşıya. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, ‘ihlal prosedürü’nü başlatmak için bu hafta toplanıyor.

Bürokraside ‘helallik ve referans’ dönemi: Eski bakanın kardeşi ‘helallik’ istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yönelik çağrısının yarattığı etki devam ediyor. Üst düzey bürokratlar, son dönemde AKP’li olmadığına emin olduğu meslektaşlarını sık sık telefonla arayarak ‘referans ricası’nda bulunuyor ve ‘helallik’ istiyor. ‘Helallik’ isteyenler arasında AKP’li eski bir bakanın kardeşi de bulunuyor.

Bahçeli’den Yavaş’a: Dikkat etsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslendi: “Bundan sonra dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes var.”

Dolar yeniden 13 lirayı aştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası dün çıkışa geçen dolar kuru, bugün açıklanan yüzde 7,4’lük büyüme rakamına rağmen yeniden 13 TL’yi gördü.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a beş maddelik reçete

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Geliyor gelmekte olan” diyerek ekonomide tüm sorunları çözme vaadinde bulundu ve beş maddelik çözüm önerisini açıkladı.

Levent Gültekin yazdı: Abdullah Gül meselesi…

Umarım hepimiz aklımızı başımıza toplarız da 2023 seçimlerinden sonra dizlerimizi dövecek durumda olmayız.

Motorine indirim

Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim geldi.

İstanbul’da 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul’daki kuvvetli fırtına sonrasında 528 çatının uçtuğunu, 839 ağacın devrildiğini belirtti.

Raporunu yenilemeyenler bazı ilaçları eczaneden alamayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), pandemi nedeniyle süresi bittiği halde uzatılan bazı ilaç raporlarını yıl sonu itibariyle sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Murat Sevinç yazdı: Muhalefetteki partileri ve HDP’yi ‘eleştirmek’ üzerine…

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“Aman oyuna gelmeyelim” tepkisini verenler, Kılıçdaroğlu hakikaten farklı bir işe kalkıştığında, hep bir ağızdan “İşte siyasî hamle böyle olur” diyebiliyor.

Su kuyusunda cansız bedeni bulunan kadın üç isim yazmış

Bartın’da dün evine 1 kilometre mesafedeki su kuyusunda cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki Songül Sarı kuyu girişine üç aile üyesinin ismini yazmış.

BDDK bankaları uyardı: Krediler kriptoya akmasın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaları, çekilen kredilerin kripto paralara gitmemesi konusunda uyardı.

Omicron borsaları salladı: Aşıya dair şüphelerle kayıplar arttı

Avrupa hisse piyasaları, aşı üreticisi Moderna’nın CEO’sunun corona virüsü aşılarının yeni tespit edilen Omicron varyantı karşısında ne kadar etkili olacağı konusunda şüpheleri olduğunu açıklamasının ardından geriledi.

Kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Takmayana 846 lira ceza var.

3600 ek gösterge için ‘ilerleme’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. Bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız” dedi.

Metaverse’te 650 bin dolara sanal yat satışı

‘Metaverse’te yer alan The Sandbox adlı sanal oyundaki bir mega yat, 149 Ethereum (650 bin dolar) karşılığında alıcı buldu.

Gucci ailesi, ‘Gucci Ailesi’ni beğenmedi

İtalyan moda evi Gucci’yle ilgili Türkiye’de geçen cuma vizyona giren ‘House of Gucci’ (Gucci Ailesi) filmine, dünyaca ünlü markayı kurup yöneten ailenin üyelerinden eleştiri geldi.

Enes Kanter ABD vatandaşı: Soyadı artık Freedom

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak‘ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan basketbolcu Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti. O artık Enes Kanter Freedom (Özgürlük).

Dünyanın en yeni cumhuriyeti…

Güney Karayipler’deki ada ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in devlet başkanı sıfatını kaldırıp 396 yıllık yönetim şeklini değiştirerek dünyanın en yeni cumhuriyeti oldu. Cumhuriyet olma fikrini geçen yıl açıklayan ülke İngiliz Milletler Topluluğu’nun parçası olarak kalacak.

Simpsons ailesinin Tiananmen Meydanı’nı ziyaret ettiği bölüm Hong Kong’da ‘kayboldu’

Animasyon televizyon dizisi ‘The Simpsons’ın Çin’in başkenti Pekin’deki Tiananmen Katliamı’na gönderme yapan bölümü Disney’in Hong Kong’daki çevrimiçi platformundan ‘kayboldu.’

Ronaldo, ‘En büyük hedefi Messi’den fazla Ballon d’Or alarak futbolu bırakmak’ açıklamasına tepki gösterdi: Yalan

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kendisi için, tek amacının Arjantinli yıldız Lionel Messi’den fazla Ballon d’Or (Altın Top) alarak futbolu bırakmak olduğunu söyleyen France Football dergisinin yayın yönetmeni Pascal Ferre’yi yalan söylemekle suçladı.