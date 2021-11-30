Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Faizi düşürerek büyümeyi getireceğiz” dedi.

TRT ortak yayınında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Türkiye pozitif ayrışmayı devam ettirecek.

* Faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi düşürüyoruz, enflasyonun da düştüğünü hepimiz göreceğiz. (Diken notu: Geleneksel ekonomi teorisinde, faizlerin yüksek tutulmasının enflasyonu aşağı çekeceği ve ilgili ülkenin para biriminde kaybı engelleyeceği düşünülüyor.)

* (Yıl sonu büyüme) Beklentimiz, 10’u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir.

* Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Ülkemizin bu yolla cendereye sokulmak istenmesi bizim tarafımızdan engellenmiştir.

* Kur-faiz spekülasyonunu ancak biz engelleriz.

* Türkiye’nin ekonomisi çok güçlü, dışarıdan birileri zayıf göstermeye çalışıyor. Geriye dönüş yok.

* Yeter ki bize güven veren yatırımcılar olsun. Bizim derdimiz bu.

* Altı sıfır atmıştık… Birçok kişi karşı çıkmıştı… En yakınımda olanlardan biri de, şimdi siyasette parti kurdu… Daha sonra ‘Altı sıfırı atacağız’ dedim, ben başbakanım çünkü… Şimdi de onlarla övünüyor. ‘Altı sıfırı attık’ diyor.. Ne zaman attın ya?

* Savaş Ay’ın programını hatırlıyorum… Bay Kemal’e SSK’yı soruyordu, o da topu başka yerlere atıyordu. (TRT programcısı: Evet efendim.)

* Tek başıma faizi 1’e indirme yetkim yok. Merkez Bankası bağımsız değil de sen bağımsız olmayan Merkez Bankası’ndan randevu talep ettiğinde Tayyip Erdoğan bunu engelledi mi?

* (CHP Sözcüsü Faik Öztrak) İyi bir faizcidir.

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