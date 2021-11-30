MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından “Bundan sonra dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes var” sözleriyle hedef gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hakkımdaki siyasi açıklamalara cevap vermeyeceğim” dedi.

Yavaş, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Milletimizi iradesiyle Ankara Büyükşehir Belediye başkanı seçilmemin ardından, bu makamın getirdiği sorumluluk ve prensiplerim gereği 2,5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim.

Bu sorumluluk ve prensip gereği, bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim. Hemşerilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim.”

Ne olmuştu?

Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte ‘Ülkü Ocakları’ üyesi olduğu öne sürülen kişiler polisin önlemlerine rağmen salona girip etkinliğe katılanlara saldırmıştı.

Alparslan Türkeş’in oğlu ve eski AKP’li vekil Ahmet Kutalmış Türkeş, saldırı için “MHP’nin kontrolünde, polisin gözetiminde saldırdılar” demişti. Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş de Bahçeli’yi eleştirmişti.

Bugün partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları söyledi: ”Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey’in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün takip edeceğim.”