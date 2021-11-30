Bahçeli’den Yavaş’a: Dikkat etsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslendi: “Bundan sonra dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes var.”

Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte ‘Ülkü Ocakları’ üyesi olduğu öne sürülen kişiler polisin önlemlerine rağmen salona girip etkinliğe katılanlara saldırmıştı.

Alparslan Türkeş’in oğlu ve eski AKP’li vekil Ahmet Kutalmış Türkeş, saldırı için ”MHP’nin kontrolünde, polisin gözetiminde saldırdılar” demişti.

Bugün de Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş, Bahçeli’ye eleştirmişti.

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları söyledi: ”Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey’in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün takip edeceğim’‘ dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir.” https://t.co/anMIHj3eZf pic.twitter.com/mwwolBzYbw — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) November 30, 2021

CHP’den yanıt

Bahçeli’ye yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Sayın Mansur Yavaş, Ankara’nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş’ın arkasında, Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır” dedi.

Torun, yazılı açıklamasında şöyle devam etti: “Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, ‘Kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler, akıllarını başlarına devşirsinler’ demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir. Bahçeli, şunu açık ve net olarak bilmelidir, CHP olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz.”