Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın karşısında en yüksek oy oranına Mansur Yavaş ulaşıyor

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 22-24 Mayıs tarihleri arasında 1836 kişi üzerinde yüzyüze görüşme yöntemiyle yaptığı ankette kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı 39.1 çıkıyor.

(…)Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarıştığı seçimde Erdoğan 44.9 alırken, İmamoğlu’na yüzde 41.8 oranında oy çıkıyor. Kararsızların oranı ise en düşük seviyeye ulaşıp yüzde 13.3’de kalıyor.

Reklam

Muhalefetin adayları arasında Erdoğan’ın karşısında en yüksek oy oranına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 44.1 alırken Mansur Yavaş’a destek yüzde 42 çıkıyor. Kararsızların oranı ise 13.9’a geriliyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

SON HABERLER

Sirenler çalıyor: Dolar 8,60’ın altına inmekte zorlanıyor

Dolar/TL kuru 8,80 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Liranın yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 15’i aştı. Doların dün geceki ani yükseliş sonrası 8,60’ın altına inmekte zorlanması ise yeni zirvelere yelken açmasına neden olabilir.

Tek kişilik pandemi yönetimi

Başarısını, en zayıfının refahıyla değil, en güçlüsünün iktidarıyla ölçen bu rejim için nihai amaca ulaşılmış oldu.

RTÜK tespiti: Erdoğan cinsiyetçilik yapmamış

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize’de protesto edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik sözlerinin eleştirildiği gerekçesiyle Halk TV’ye ve 15 Temmuz açıklamaları sebebiyle KRT TV’ye ceza kesti.