Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın karşısında en yüksek oy oranına Mansur Yavaş ulaşıyor

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 22-24 Mayıs tarihleri arasında 1836 kişi üzerinde yüzyüze görüşme yöntemiyle yaptığı ankette kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı 39.1 çıkıyor.
(…)Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarıştığı seçimde Erdoğan 44.9 alırken, İmamoğlu’na yüzde 41.8 oranında oy çıkıyor. Kararsızların oranı ise en düşük seviyeye ulaşıp yüzde 13.3’de kalıyor.
Muhalefetin adayları arasında Erdoğan’ın karşısında en yüksek oy oranına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 44.1 alırken Mansur Yavaş’a destek yüzde 42 çıkıyor. Kararsızların oranı ise 13.9’a geriliyor.