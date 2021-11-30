3600 ek gösterge için ‘ilerleme’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. Bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız” dedi.

Memurların mevcut durumdaki aylıklarıyla birlikte emekli aylıklarını ve ikramiyelerini belirleyen ‘ek gösterge’nin artırılmasına yönelik talepler uzun süredir dile getiriliyor. CHP’nin bu yöndeki kanun teklifi reddedilmiş, iktidar kanadından da çözüm için adım gelmemişti.

İktidarı ‘müjdeler’i birçok kez ertelenmişti. Ancak muhalefet ve sendikaların baskısıyla iktidardan son dönemde farklı açıklamalar gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize, başta 3600 ek gösterge, sağlayacağımız yeni haklar şimdiden hayırlı olsun” demişti.

Bakanlıkta oluşturulan kurulda çalışmaların tamamlandığı duyuran Bilgin, kanunun meclise gelmesi için ocak ayına işaret etmişti.