Gucci ailesi, ‘Gucci Ailesi’ni beğenmedi

İtalyan moda evi Gucci’yle ilgili Türkiye’de geçen cuma vizyona giren ‘House of Gucci’ (Gucci Ailesi) filmine, dünyaca ünlü markayı kurup yöneten ailenin üyelerinden eleştiri geldi.

Fotoğraf: www.beyazperde.com

Dünyada 24 Kasım’da vizyona giren filmin senaryosu, 2000 yılında yayımlanan, ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed’ adlı kitaptan uyarlandı.

Britanyalı yönetmen ve yapımcı Ridley Scott’un imzasını taşıyan filmde Aldo Gucci’yi ABD’li oyuncu Al Pacino, kardeşi Rodolfo’yu Britanyalı oyuncu Jeremy Irons, ondan sonra 1995’te cinayete kurban gidene kadar moda evini yöneten yeğeni Maurizio’yu Adam Driver canlandırdı. Maurizio Gucci’yi öldürttüğü gerekçesiyle makhum olan eski karısı Patrizia Reggiani karakterini ise anne-babası İtalya kökenli olan ABD’li oyuncu Lady Gaga üstlendi.

1921’de kurulan moda evini 1980’lerin ortasına kadar 33 yıl süreyle yöneten, 1990’da hayatını kaybeden Aldo Gucci’nin varisleri dün bir açıklama yayımlayarak filmdeki yansıtılış biçimlerinde duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi. Mağdur olduklarını belirten aile üyeleri, yapımcıların onlara danışma konusunda yetersiz kaldığını ve ‘kendilerinin dışındaki dünyaya karşı duyarsız kişiler’ ve ‘haydut‘, ‘bilgisiz’ gibi yansıtılmaktan çok rahatsız olduklarını ifade etti.

Açıklamada, “Filmdeki bakış açısı markanın temel aldığı değer ve mirasa hakaret ve üzüntü verici” ifadeleri kullanılırken oyuncuların, Reggiani’nin ‘erkeklerin şovenist dünyasında yaşam mücadelesi veren bir kurban olduğunu’ söylemelerine de tepki vardı. Aile üyeleri, modaevinin ‘kapsayıcı bir tutum’ sergilediğinin, 1980’lerde kadınların üst düzey yönetici konumuma getirildiğinin altını çizdi.

“Gucci, atalarının mirasını onurla taşımak için yaşayan bir ailedir. Aile büyüklerinin anısı bu şekilde zarar verilmeyi hak etmiyor” diyen aile üyelerinin dava açmayacağı tahmin ediliyor.

Beş yıl önce hapisten çıkan Reggiani de film çekimleri ve senaryo aşamasında kendisine danışılmadığını söyledi.