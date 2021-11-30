Kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Takmayana 846 lira ceza var.

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Kış lastiği, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlıyor, fren mesafesini de yüzde 50’ye kadar kısaltıyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiğinin, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gerekli.

AA’nın aktardığına göre kış lastiği değiştirme ücreti 80 liradan başlıyor. Lastik oteli hizmeti kullanım ücreti, lastik değişimi de dahil 200-250 lirayı buluyor.

Otomobillerde kış lastiği fiyatlarının ebata göre değişiklik gösteriyor.

Türkiye’de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri 400 ila 800 lira fiyat aralığında satışa sunuldu.

Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 80-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 100-150 lira aralığında değişiyor.

Lastik oteli bedeli ise dört lastik için ortalama 100-120 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmet 200-250 liraya sağlanıyor.

Zorunluluk 1 Nisan 2022’ye kadar devam edecek. Ceza, yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibariyle zamlanacak.