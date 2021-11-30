Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a beş maddelik reçete

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Geliyor gelmekte olan” diyerek ekonomide tüm sorunları çözme vaadinde bulundu ve beş maddelik çözüm önerisini açıkladı.

Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, konuşmasına trafik kazasında hayatını kaybeden CHP’li İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ı anarak başladı ve başsağlığı dileklerinde bulundu. Öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’yi de anan ana muhalefet lideri, “Gücünü dostluktan yana kullanan bir insandı ama maalesef katledildi. Hâlâ davası devam ediyor, yakından takip edeceğiz. Kendisini de saygıyla anmak hepimizin ortak görevi olmalı” dedi.

Ekonomik tabloyu değerlendiren CHP lideri, partisinin düzenlediği ziyaretlerde vatandaşların kendilerine aktardığı sözleri aktardı. Bir kadının kendilerine “Çocuğumu kurtarın, hurda topluyorum” dediğini belirtti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek “Saray duymaz” dedi.

Ekonomideki sorunlara çözümün adresi olarak CHP’yi gösteren Kılıçdaroğlu, son dönemde kullandıkları “Geliyor gelmekte olan” sloganını yineledi: “Bütün Türkiye’de ilk ay içinde herkes ‘İyi oldu, güzel oldu. Bu memlekete huzur geldi’ diyecek. Altı ayda bütün çarklar dönecek. Herkes üretecek, kazanacak. Ülke kazanacak!”

Borçları nedeniyle tutuklanan İbrahim Kara adlı çiftçiyi hatırlatan CHP lideri, faiz indirimlerinde ısrarcı olan Erdoğan’a “Bir de çıkıyor ‘Ben faize karşıyım’ peki bu ne” diye sordu.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisine dair de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Hani askeri vesayet vardı” sorusunu yöneltti.

Ekonomideki sorunların çözümü için beş madde sıralayan Kılıçdaroğlu, “Bunları yerine getir her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Beş madde

Kılıçdaroğlu’nun sıraladığı maddeler şöyle:

1. Hemen ekonomik sosyal konseyi topla. Dertlerini anlatacaklar sen de dinleyeceksin. Sonra oturacaksın çözümleri düşüneceksin. Bunu ilkokulu dahi bitirmemiş bir çocuğa sorun ‘Doğrudur’ der. Çağır konuş.

2. Hemen ve derhal bir genelge çıkaracaksın. Devlette israfa son veriyorum diyeceksin. Kim israf yaparsa, ben onun hesabını soracağım diyeceksin.

Bana ‘Bir sorun bakalım helal, haram nedir’ diyor. İsraf haramdır gayet açık ve net. Sen israfı savunuyorsun, ben israfa karşıyım. Sen benim samimiyetimi öğrenmek için kalbimi yarıp ona mı baktın? Ben samimiyim, ülkemi seviyorum. Haramdan çekinirim. Devleti yönetenin israftan kaçınması lazım.

3. Sen gerçekten de ekonomide kurtuluş savaşı vereceksen dövizle verdiğin garantilerinin tamamını Türk Lirası’na çeviriyorum diyeceksin. Birileri itiraz eder, hiç korkma ve çekinme bu kardeşin senin yanında olacaktır. Öyle bir girdabın içine soktun ki bu memleketi… Vatandaş vergi veriyor, dolar garantili işlere girdin. Doğmamış çocuğu bile borçlandırıyorsun…

4. Adaletsizliklerden kaçınacaksın. ‘Devletin dini adalettir ben bu ülkede adalete kim karşı çıkıyorsa karşısında beni bulacaktır. Mahkeme kararlarını kim uygulamıyorsa karşısına ben çıkacağım’ diyeceksin. O zaman ben anlarım ki ekonomide gerçekten bir kurtuluş savaşı verecek.

Devlet olarak diyeceksin ki, ‘Devlet milletine borçlu olmaz.’ Devlet olarak milletten bir şeyler alıyorsan ve zamanında ödemiyorsan orada adalet duygusu sarsılır. Devlete güven sarsılır.

5. Rüşvetçileri, yolsuzluk yapanları, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri devlet yönetiminden süratle uzaklaştıracaksın. Sen gerçekten ekonomide bir kurtuluş savaşı vermek istiyorsan devlette liyakati sağlayacaksın. Rüşvet alanları, yolsuzluk yapanları devlet yönetiminden ayıracaksın ve bunu millete taahhüt edeceksin. Bunu yapman ve samimi olman için şu ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim? Çağıracaksın İçişleri bakanını ‘Sen bizim rezil ettin. Kim bu her ay 10 bin dolar alan adam? Benim etrafımda gezenlerden birisi mi’ diyeceksin. Süratli bir şekilde rüşvet alıp da büyükelçi atadıklarını süratle geri çekeceksin.

‘Fitil fitil burnundan getiririm’

CHP liderinin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Kadınların haklarını savunuyorum. Yüzde 50 cinsiyet kotası bakalım hangi parti destek verecek hangisi vermeyecek göreceğiz. Teklifte fermuar da var. Bir kadın bir erkek. Bizim kadın milletvekillerimiz bütün partilerin kadın milletvekilleri ile görüştüler. Şimdi ben sayıları 400’e yakın kadın sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine sesleniyorum. Bugünü izleyin. Hayır derlerse, ret oyu verirlerse oy vermeyin kardeşim. Seçimde onlara ders vermek sizin en doğal hakkınız olacak.

Türk-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in başkanları bir araya geldiler. Ortak bir amaç çerçevesinde bir bildiri yayımlamaları ve siyaset kurumunun harekete geçmesini istemeleri son derece demokratik bir yol. Üç konfederasyona destek veriyorum. Umuyoruz talepler yerine gelir.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin veliaht prensi havaalanında karşılandı. İstiklal Marşları okundu daha düne kadar ‘şerefsiz’ diyordunuz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz’u finanse edenleri, planlayanları kırmızı halıyla karşıladı.

Buradan Erdoğan’a ve BAE veliaht prensine de söylüyorum. Ordunun HAVELSAN’ına, ROKETSAN’ına ASELSAN’ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm.”