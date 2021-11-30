Bakan Koca: Bu dönemde varyant olmasına rağmen bir kapatma düşünmüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Covid-19 varyantı Omicron dolayısıyla ilave tedbir ihtimaline dair bir soruya, “İlave tedbir önermiyoruz, önerdiğimiz daha doğrusu bu dönemde varyant olmasına rağmen bir kapatma durumunu düşünmüyoruz” diye yanıt verdi.

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Bakan Koca, AKP Genel Merkezi’ndeki Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık bakanı özetle şunları söyledi:

* (Omicron varyantı) Bununla ilgili dün de Uğur hocayla (BioNTech’in kurucu ortağı Uğur Şahin) görüştüm bir iki hafta içinde MRNA aşısına ne kadar etki edeceğini söyleyecekler. Yeni aşıya ihtiyaç var mı yok mu açıklayacaklar. Bu varyanta özel bir şey gerekiyor mu gerekmiyor mu onu da bir iki hafta içinde söyleyecekler.

* (TURKOVAC’ın acil kullanım onayı) Acil kullanım onayı bizim dışımızda olan bir şey. Zannediyorum, yıl bitmeden olacağını tahmin ediyorum aralık ortasında bekliyoruz.

* (Omicron’la beraber ilave tedbirler) Daha önce önerdiğimiz kişisel güvenlik çemberi kişisel tedbirler maske mesafe gibi artı kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama, havalandırılan ortamlarda daha çok bulunabilir olma ve ısrarla aşı, aşı, aşı. Çünkü aşının etkili olduğunu biliyoruz.

* Şu an bizde görülmediği için bir şey söylemek zor ama bilgi anlamında görülen yerlere vakalara baktığımızda bulaşıcılığın yüksek olduğu, virülansı ile ilgili daha net bir şey olmadığı, muhtemelen belki virülansı düşük bile olabilir. Bu da zannediyorum 1-2 hafta içerisinde netleşir.

* Molnupiravir yerli üretimi olacak, 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Benim ’30-35 kat oranında ucuz olacak’ dediğim rakamdan daha ucuz olacak muhtemelen belki 50 kat oranında ucuz olacak. Vatandaşımıza ücretsiz olacak.

* (Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik konusu) Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun, birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak.