BDDK bankaları uyardı: Krediler kriptoya akmasın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaları, çekilen kredilerin kripto paralara gitmemesi konusunda uyardı.

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Türk Lirası’ndaki hızlı değer kaybı ve kripto varlıklardaki yükseliş, son dönemde kredi çekerek kripto para yatırımı yapmayı oldukça cazip hale getirdi. Ancak uzmanlara göre borçlanarak veya kredi çekerek yapılan kripto para yatırımları büyük riskler taşıyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre BDDK da bugün Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne bir kripto para uyarı yazısı gönderdi.

Yazıda bankalardan kredi ile elde edilen kaynakların kripto varlıklara gitmemesi için hassasiyet göstermesi istendi.

BDDK daha önce kredi müşterilerinin cari ya da yakın dönemli ihtiyaçları haricinde kredi kullanımı için de uyarılarda bulunmuştu. Yani bankalara daha önce, çekilen kredilerle döviz, altın ve hisse senedi yatırımı yapılması ihtimaline karşı ‘uyanık olun‘ mesajı gitmişti.

Bugün bu listeye kripto paralar da eklenmiş oldu.

İktisatçı ve ekonomistler, yüksek enflasyona rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yapılan faiz indirimlerinin piyasa dengelerini ciddi şekilde etkilediğini savunuyor.

İktisatçı Mustafa Sönmez de bunu bir örnekle şöyle açıklamıştı: