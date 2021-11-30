Dolar yeniden 13 lirayı aştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası dün çıkışa geçen dolar kuru, bugün açıklanan yüzde 7,4’lük büyüme rakamına rağmen yeniden 13 TL’yi gördü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.

Türkiye, benzer ülkelere kıyasla yüksek bir büyüme elde etse de Türk Lirası’ndaki değer kayıpları ve enflasyon baskısının alım gücünde yarattığı etki, büyümenin kapsayıcılığı konusunda büyük soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor. Uluslararası haber ajansı Bloomberg bugün açıklanan resmi yüzde 7,4’lük büyümeyi ‘Türkiye ekonomisi emsallerini geçerken halkı daha da yoksul bırakıyor’ başlığıyla dünyaya duyurdu.

TL sadece eylül ayından bu yana yüzde 30’dan fazla kayıp yaşarken, Erdoğan dün bir kez daha düşük faiz açıklaması yaparak dolar kurunu hareketlendirdi. Yüksek enflasyona rağmen düşük faiz mesajlarını sürdüren Erdoğan şunları söylemişti: “Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Asla bu konudan taviz vermem.”

Dolar bu açıklamaların ardından dün yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 12,80 seviyesini aşmıştı.

Güne 12,89’dan başlayan dolar, bugün öğle saatleri itibarıyla ise yine yüzde 2’den fazla değer kazanarak 13 lirayı geçti.

Dolar/TL Erdoğan’ın faiz mesajları sonrası 23 Kasım’da bir günde yüzde 18,17’lik artışla 13,45’e kadar çıkarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Avro/TL ise bugün öğle saatleri itibarıyla 14,85’in üzerinde hareket ediyor.