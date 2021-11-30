Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 büyüme kaydetti. Çeyreklik bazda büyüme ise yüzde 2,7 olarak kaydedildi.

Düşük faiz politikasında ısrarcı olduğunu sürekli tekrarlayan Erdoğan, ‘ekonomik kurtuluş savaşı‘ olarak yorumlayıp “Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz” demişti.

Türk Lirası zayıflarken Erdoğan, büyüme, istihdam ve yatırım odaklı bir politika izlediklerini belirtiyor. Ancak büyüme de beklenilen düzeyde değil. Erdoğan, ”Yıl sonu itibariyle çift haneli büyüme bekliyoruz” demişti.

Uluslararası ekonomi kuruluşlarıysa yüzde 9 düzeyinde büyüme bekliyor.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, GSYH’nin 3’üncü çeyrekte yüzde 8,1 büyüyeceğini öngörmüştü.

Sanayide yüzde 10, hizmetlerde yüzde 21 büyüme

Bugün açıklanan verilerde GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı.

Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 azaldı.

TÜİK, bu yılın birinci ve ikinci çeyrek rakamlarında da revizyona gitti.