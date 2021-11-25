Doların ‘zirve’den düşüşünün perde arkası

Önceki gün tarihi zirvesine çıkan doların dünkü yüzde 10’lu düşüşünün, devlet bankalarının yüklü dolar satmasından kaynaklandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası salı günü dolar/TL 13,45’e kadar çıkmıştı. Ertesi gün bir nebze de olsa yara saran dolar/TL kuru günü 12 TL’nin altında kapatmıştı.

Bloomberg’in haberine bu düşüş devlet bankalarının dolar satması sonrası gerçekleşti. Dolar satışı sonrası gün içinde lira yüzde 10’a yakın değerlendi.

Turkish state-owned banks sold U.S. dollars amid heightened demand for foreign exchange on Wednesday https://t.co/of9XZsYMmj — Bloomberg (@business) November 24, 2021

Piyasanın dün BAE’yle imzalanan 10 milyar dolarlık anlaşmadan da etkilendiği bildirilmişti.

Öte yandan BAE Merkez Bankası’yla bir swap anlaşması için ön görüşmelere başlanmıştı.

Bu gelişmeler bankacılara göre TL’yi destekler nitelikte ancak çoğu bankacı önümüzdeki dönemde enflasyonun yüzde 30’u aşma ihtimali nedeniyle endişelerin sona ermediğine dikkat çekiyor.

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu işlemciler ise piyasada Merkez Bankası (MB), Hazine veya bir başka kamu kurumu müdahalesi görmediğini söyledi. Reuters, dün özellikle kurumsal ve bireysel taraftan sınırlı döviz satışları görüldüğünü aktardı. Bir önceki gün ise yabancı tarafında TL’ye sınırlı da olsa geçişler görülmüştü.

Şu an piyasalar açısından bir diğer önemli sorun ise kur alış-satış fiyatı arasındaki fark. Bloomberg’in hesaplamasına göre alış-satış arasındaki fark bu ay, şubat 2001’den bu yana en yüksek seviye ulaştı.

Erdoğan’ın yüzde 20’ye dayanan resmi enflasyona rağmen yüzde 15’lik politika faizini memnuniyetle karşıladığını söylemesinin ardından Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) de 489 puanla bir yılın zirvesini görmüş durumda.

CDS en son mart ayında Erdoğan’ın gece yarısı kararnamesiyle MB başkanı değişikliği yapmasının ardından 306 puandan 482 puana fırlamıştı.