Erdoğan sakin piyasa ‘sevmiyor’: Faiz açıklaması sonrası TL yine düşüşte

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz konusunda bugün yaptığı açıklamalar sonrası Türk Lirası yine hızla değer kaybetti.

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Erdoğan, Türkmenistan ziyareti sonrasında medya mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Farklı düşünenler de çıksa Tayyip Erdoğan aynı noktadadır. Asla bu konudan taviz vermem.”

Son dönemde Erdoğan’ın açıklamaları sonrası hep benzer hareketleri tekrar eden dolar kuru, bu açıklama sonrası da yeniden atağa geçti.

Dolar saat 15:00 itibarıyla yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 12,80 seviyesine yaklaştı.

Avro da benzer bir değer kazancıyla 14,45 seviyesinde seyrediyor.

Erdoğan’ın yüksek enflasyona karşı düşük faiz politikasının süreceğine yönelik mesajları sonrası geçen hafta Türk Lirası tarihinin en büyük günlük kayıplarından birine imza atmıştı.

Dolar/TL 23 Kasım’da bir günde yüzde 18,17’lik artışla 13,45’e kadar çıkarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Bu hareket aynı zamanda 10 Ağustos 2018’de ABD’yle yaşanan gerilim sonrası görülen yüzde 24’lük artışın ardın ikinci en yüksek günlük hareket olarak kayıtlara geçmişti.

Bloomberg tarihi zirve sonrası kurda yaşanan çekilmenin devlet bankalarının yüklü dolar satmasından kaynaklandığını iddia etmişti.

Merkez Bankası, Erdoğan’ın talepleri doğrultusunda eylül ayından bu yana ekonomist ve bankacıların iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirimlerine devam ediyor. Eylül ayında 100 baz puanla başlayan faiz indirimleri 200 ve 100 baz puanla devam etmişti. Söz konusu faiz indirimleri nedeniyle Türk Lirası eylül ayından bu yana yüzde 30’dan fazla devalüe oldu ve alım gücü ciddi şekilde eridi.

Erdoğan’ın düşük faizin düşük enflasyonu getireceği fikrine endeksli geliştirilen yeni ekonomik modelin de TL varlıklar üzerindeki baskısı güçlü bir şekilde seyrediyor.

Söz konusu yeni ekonomik modelle cari dengenin sağlanması ile enflasyonda düşüş olacağına inanılıyor. Ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ancak ekonomistler söz konusu modelin altını bilimsel gerçekliliklerle doldurmakta zorlanıyor.