Yabancı kurumların faiz tahminleri yeniden şekillendi

Merkez Bankası’nın (MB) beklentilere paralel 100 baz puan faiz indirmesine rağmen gelecek ay bir faiz indirimi daha yapılabileceğine dair açık kapı bırakması sonrası yabancı kurumlar tahminlerini yeniledi.

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası dün yüzde 16 seviyesindeki politika faizini 100 baz puan daha indirerek yüzde 15’e çekti. Faiz indirimiyle birlikte MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dönemindeki faiz indirimlerinin toplamı 400 baz puana ulaştı. MB ayrıca 100 baz puanlık son indirimin ardından ‘sınırlı alan kullanımının tamamlanmasını aralık ayında değerlendireceğini‘ duyurdu. Metindeki bu ifade piyasada yeni bir faiz indirimi daha yapılabileceğine ilişkin bir sinyal olarak görüldü.

JP Morgan ekonomisti Yarkın Cebeci yayımladığı notta PPK metninde yer alan aralık ayı yönlendirmesini okumanın bu yıl bir faiz indirimi tahminine yol açabileceğini ancak MB’nin piyasa volatilitesi karşısında kararını değiştirebileceğini belirtti. Cebeci önümüzdeki aylarda faiz indirimi beklemediklerini kaydetti.

Goldman Sachs ekonomistleri Murat Unur ve Clemens Grafe ise politika yapıcıların nihayetinde patikayı değiştireceklerini düşündüklerini belirtti. Goldman ekonomistleri 2022 sonu yüzde 18 politika faizini korurken liradaki zayıflık ve enflasyon sebebiyle gevşek duruşu korumanın zorlaşacağını, bu yüzden 2022 ilk faiz artışını üçüncü çeyrek yerine ikinci çeyrekte beklediklerini aktardı.

Societe Generale Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Phoenix Kalen aralık ayında 100 baz puan indirim beklediklerini söyledi. Kalen’e göre önümüzdeki günlerde Türk Lirası’nda hızlı bir düşüş yaşanacak ve Merkez Bankası’nın para politikası tersine dönecek. Kalen yaşanan bu gelişme sonrası yılın ilk çeyreği sonu itibariyle faizin yüzde 19’a çıkacağını da öngördü.

Commerzbank Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose aralık ayında faiz indirimi beklediklerini dile getirdi. Ghose’nın değerlendirmeleri şöyle: “Makroekonomik bakış açısıyla değerlendirildiği zaman faizlerin indirilmemesi gerekiyor. Bugünkü karar, piyasaların halihazırda fiyatlamasının büyük ihtimalle dengeleyici bir adımıydı. Merkez Bankası hala para politikasını sürdürülemez bir noktaya doğru götürüyor. Ekonomiyi ve döviz kurunu kötü etkileyebilir. Aralık ayında benzer şekilde bizde 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Cumhurbaşkanının faizler hakkındaki mesajlarını dinliyor olacaklardır.”

Son olarak çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamaları MB’nin faiz indirim sürecine devam edileceği yönünde güçlü bir mesaj olarak algılanmıştı. Erdoğan, konuşmasında, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” görüşünü yineleyerek, “Ben bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim” demişti.