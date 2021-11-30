Bloomberg’den büyüme yorumu: Türkiye emsallerini geçerken halk fakirleşiyor

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, yüzde 7,4 açıklanan Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyümesini, ‘Türkiye ekonomisi emsallerini geçerken halkı daha da yoksul bırakıyor’ başlığıyla dünyaya duyurdu.

Resmi verilere göre temmuz-eylül dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4, ikinci çeyreğe göreyse yüzde 2,7 arttı.

2021 yılının tamamı için çift haneli büyüme rakamı hedefleyen hükümet, bu yönde politika adımları atarken, Merkez Bankası da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ısrarıyla bunu desteklemek için üç ayda 400 baz puan faiz indirdi. Yıllık enflasyonun yüzde 20 civarında seyrettiği bir ortamda gelen bu adımlarsa TL’de görülmemiş hızda değer kayıplarına ve dolayısıyla alım gücünde ciddi gerilemelere neden oldu.

Ekonomi haberleriyle öne çıkan Bloomberg ajansı, açıklanan çeyreklik büyümenin Türkiye’ye benzer ülkelerde elde edilene kıyasla hayli yüksek olduğunu vurgulasa da bunu elde etmek için uygulanan para politikasının uzun vadede gelir düzeyini ve ekonomide büyümeye karşı tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Ajansın görüş aldığı Deutsche Bank ekonomisti Fatih Akçelik, aşılama hızına bağlı olarak piyasaların açılmasıyla yükselen iç talebin büyümeye büyük destek verdiğini belirterek yüksek ihracat ve turizm gelirlerine dikkat çekti.

Haberde, büyümenin, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünü artırmadığı da vurgulandı.

Virtus Glocal Danışmanlık’tan İnanç Sözer, finans piyasalarındaki sıkılaşma ve giderek kötüleşen beklentilerin iç talebi aşağı çekeceğini ve bunun 2022 büyümesinde ana unsur olacağını savundu.