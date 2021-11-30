Raporunu yenilemeyenler bazı ilaçları eczaneden alamayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), pandemi nedeniyle süresi bittiği halde uzatılan bazı ilaç raporlarını yıl sonu itibariyle sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Diyaliz ilaçları, romatizma benzeri hastalıklarda kullanılan anti-TNF grubu biyolojik ilaçlar, göz damlaları gibi bazı ilaçları raporlu temin edenlerin 31 Aralık’a kadar hastanelere giderek, raporlarını yeniletmeleri gerekiyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, 31 Aralık tarihine kadar yenilenmeyen raporların geçersiz sayılacağını belirterek, şu hatırlatmaları yaptı: “Büyüme hormonları, enzim eksikliğinde kullanılan ilaçlar, diyaliz ilaçları, romatizma benzeri hastalıklarda kullanılan Anti-TNF grubu biyolojik ilaçlar, göz içine uygulanan enjeksiyonlar ve kuru göz sendromunda kullanılan göz damlalarını raporlu temin eden vatandaşlarımızın yıl sonuna kadar hastaneye giderek raporlarını yenilemeleri gerekmektedir. Bu grup ilaç raporu bulunan vatandaşlarımızı yıl sonuna kadar mutlaka hastanede hekimlerine giderek hastalık ve ilaçlarının değerlendirilmesi ve raporlarını yenilemeleri gerekmektedir. Üzülerek bildirmek isteriz ki raporlarını yenilemedikleri takdirde sene başından itibaren eczanelerimizden bu tür ilaçları alamayacaklar. Bu durum eczanelerimizden kaynaklı bir durum değil uygulama değişikliği nedeniyledir.”

SGK’nın duyurusunda yer alan ilaç grupları şöyle: